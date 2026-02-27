Agresión en Murcia
Dos adolescentes agreden a una menor en Murcia y una de ellas le arranca de un mordisco parte de una oreja
Se ha abierto un protocolo de acoso y un expediente disciplinario a las dos presuntas agresoras, que serían compañeras de instituto de la víctima.
Los hechos habrían ocurrido el pasado 19 de febrero en las proximidades del instituto de secundaria de Beniaján en Murcia. Dos adolescentes agredieron a otra de 15 años a la salida del centro.
Según la versión que se refleja en la denuncia la víctima dos compañeras la siguieron y comenzaron a increparla. Le habrían tirado del pelo y una de ellas la mordió en la oreja provocándole un desgarro. La Consejería de Educación ha informado de que se ha abierto un protocolo de acoso y un expediente disciplinario a las dos presuntas agresoras. También se les ha suspendido de forma provisional el derecho de asistir a clases.
