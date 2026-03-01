Noticias de hoy, domingo 1 de marzo de 2026

La situación en Irán tras los ataques de EEUU e Israel, la campaña de las elecciones autonómicas en Castilla y León y el ataque a un Guardia Civil en Níjar, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, domingo 1 de marzo de 2026.

Israel confirma la muerte de Ali Jameneí en un bombardeo en Teherán

El Ejército de Israel anunció este domingo que su fuerza aérea mató al líder supremo de Irán, Ali Jameneí, en un ataque ejecutado el sábado en Teherán con apoyo de Estados Unidos. Según el comunicado militar, la operación fue "precisa y a gran escala" y tuvo como objetivo el complejo donde Jameneí se encontraba junto a otros altos mandos.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ya había adelantado horas antes que existían indicios de que el dirigente iraní había muerto tras el bombardeo contra su residencia.

Durante varias horas reinó la incertidumbre, ya que medios iraníes, como la agencia Tasnim, aseguraban que Jameneí seguía con vida y coordinando la defensa desde una sala de operaciones. Sin embargo, este domingo Irán confirmó oficialmente su fallecimiento y advirtió que responderá con un castigo "duro y decisivo".

En paralelo, la aviación israelí volvió a atacar objetivos en Teherán este domingo. Testigos y televisiones locales mostraron explosiones y columnas de humo en distintos puntos de la capital iraní, en una nueva jornada de máxima tensión en la región.

Castilla y León encara dos semanas clave con el PP pendiente de Vox

La campaña electoral en Castilla y León entra en su tramo final con cerca de dos millones de ciudadanos llamados a votar en quince días. Los candidatos han intensificado su presencia en la comunidad, arropados por los líderes nacionales, y centran buena parte de sus esfuerzos en movilizar a los indecisos y al electorado joven.

El Partido Popular afronta una cita decisiva para su estrategia territorial. Alberto Núñez Feijóo ha acompañado al presidente autonómico y aspirante a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, en varios actos de campaña. Aunque los populares buscan mantener el liderazgo en la comunidad, las encuestas apuntan a que podrían quedarse sin mayoría absoluta.

Ese escenario situaría a Vox como socio clave para la investidura, en una situación similar a la vivida en Extremadura y Aragón. Mañueco ha insistido en que cualquier acuerdo deberá garantizar estabilidad durante toda la legislatura y ha reclamado a Vox que aclare si está dispuesto a entrar en el Ejecutivo o solo facilitar la gobernabilidad.

En paralelo, Santiago Abascal ha respaldado a su candidato en la región, mientras que en el PSOE el apoyo a Carlos Martínez ha recaído en Patxi López, ante la ausencia de Pedro Sánchez.

Un guardia civil resulta herido en el cuello tras un ataque con cuchillo en Níjar

Un agente de la Guardia Civil resultó herido de madrugada este domingo tras ser atacado con un cuchillo mientras vigilaba una embarcación cargada con garrafas de combustible en San José, en el municipio de Níjar (Almería).

El agresor, un hombre de nacionalidad belga, salió de una caravana cercana y se abalanzó sobre el agente, asestándole una cuchillada en la zona del cuello y la mandíbula. El guardia civil, que tuvo que emplear su arma reglamentaria para repeler la agresión, fue trasladado al hospital y se encuentra fuera de peligro.

La víctima es un brigada que ejerce como jefe de prevención y comandante de puesto accidental en el Puesto Principal de Níjar. En el momento del suceso estaba acompañado por otros efectivos que también custodiaban la embarcación.

Según fuentes de la investigación, el detenido se encontraba "fuera de sí" y no estaría vinculado ni con el combustible ni con actividades de narcotráfico. Las mismas fuentes apuntan a que podría tratarse de una persona con sus capacidades mentales alteradas.

En otro incidente reciente, en el barrio del Raval de Barcelona, un hombre armado fue agredido por un grupo de personas en la plaza de Josep M. Folch i Torres, en el distrito de Ciutat Vella.

