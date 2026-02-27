Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La fuga de benceno en una refinería de Muskiz, Bizkaia, obliga a los vecinos a permanecer confinados

En la localidad bilbaína de Muskiz se han detectado valores "significativamente elevados" de benceno en el aire por lo que se ha recomendado permanecer en lugares interiores y cerrados.

Imagen de archivo de una refinería en Muskiz

Confinados los vecinos de Muskiz, Bizkaia, por la fuga de benceno en una refinería | Europa Press

Miriam Vázquez
Publicado:

Una incidencia en un tanque de gasolina de una refinería situada en Muskiz ha provocado que se evapore combustible generando una emisión de su fracción volátil al aire. Como consecuencia de ello, los vecinos de la localidad permanecen confinados. El Gobierno Vasco ha pedido a los vecinos que estén en interiores cerrados y no ventilados. En los análisis se han detectado concentraciones de benceno en aire ambiente entre 100 y 200 ug/m3 en, valores "significativamente elevados" por la ubicación del tanque involucrado en la incidencia, por las condiciones meteorológica y por las características del benceno.

La empresa energética ha tenido un problema en uno de los tanques de gasolina. Como consecuencia de ello, parte de la gasolina se ha evaporado, generando una emisión de su fracción volátil al aire. Los protocolos se están aplicando para resolver la incidencia con la máxima celeridad.

Mientras se mantengan los niveles elevados y hasta nuevo aviso se ha recomendado a los vecinos:

  • Permanecer en espacios cerrados con puertas y ventanas cerradas
  • No acudir a centros escolares ni de mayores
  • Evitar la realización de actividad física intensa en el exterior
  • Evitar la ventilación prolongada de los espacios interiores. Si es posible utilizar sistemas de climatización.
  • Se recomienda especial precaución para grupos vulnerables

Salud pública continuarán evaluando la situación de forma continua y se informará puntualmente a la ciudadanía cuando los niveles de benceno vuelvan a valores habituales.

