Noticias de hoy, sábado 28 de febrero de 2026

La ofensiva de EEUU e Israel contra Irán, la campaña de cara a las elecciones en Castilla y León y los muertos y los saqueos en el accidente de un avión militar en Bolivia, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, sábado 21 de febrero.

EEUU e Israel lanzan ofensiva contra Irán y desatan una rápida escalada regional

Estados Unidos e Israel iniciaron este sábado una operación militar contra Irán, que ambos gobiernos describen como una acción preventiva destinada a frenar amenazas inminentes. La ofensiva comenzó alrededor de las ocho de la mañana, en medio de una fuerte tensión regional y con la activación de sirenas antiaéreas en varias zonas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que el objetivo es neutralizar riesgos inmediatos y reiteró que Irán no desarrollará armamento nuclear. En respuesta a los bombardeos, la Guardia Revolucionaria iraní anunció ataques contra bases militares de EEUU en países del Golfo como Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos.

Por su parte, el Ejército israelí informó de varias oleadas de misiles lanzados desde Irán, que activaron nuevamente las alarmas en ciudades como Jerusalén y Tel Aviv. Según las autoridades militares, los sistemas de defensa aérea interceptaron proyectiles en distintos momentos del día, tras al menos seis lanzamientos registrados a lo largo de la jornada.

Mientras tanto, la alta representante de Política Exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, calificó la situación de peligrosa y señaló que los programas nuclear y balístico de Irán, así como su apoyo a grupos armados, representan una seria amenaza para la seguridad global. La UE ha decidido retirar a su personal no esencial de la región y mantiene activa su red consular para asistir a los ciudadanos europeos.

Castilla y León abre campaña con el PP como favorito y el PSOE pendiente de remontar

Castilla y León inicia su primer fin de semana de campaña electoral con apenas quince días por delante hasta la votación. Los partidos intensifican sus actos para captar a los indecisos, con la presencia destacada de líderes nacionales en apoyo a sus candidatos autonómicos.

En el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo respaldó al actual presidente y candidato, Alfonso Fernández Mañueco, mientras que Santiago Abascal hizo lo propio con Vox. En el caso del PSOE, la ausencia de Pedro Sánchez marcó la jornada, siendo Patxi López quien acompañó al candidato socialista Carlos Martínez.

La campaña autonómica se desarrolla bajo la influencia de los recientes resultados en Aragón y Extremadura, donde el PSOE sufrió retrocesos y PP y Vox reforzaron posiciones, abriendo negociaciones para formar gobierno en ambas regiones.

Durante su intervención, Mañueco defendió la gestión del PP y llamó a la movilización para evitar un posible bloqueo político. Aseguró que su objetivo es situar a Castilla y León entre las tres comunidades con mejores resultados del país y prometió gobernar para todos los ciudadanos.

En estos comicios concurren 26 formaciones, aunque las opciones reales de representación se concentran en PP, PSOE, Vox y algunas fuerzas regionalistas. Las encuestas apuntan a una victoria del PP con entre 32 y 35 escaños, seguido del PSOE con alrededor de 28-30 y Vox con 14-16. Sin mayoría absoluta, los populares podrían necesitar nuevamente el apoyo de Vox para gobernar, repitiendo el esquema de la legislatura anterior. No obstante, un mejor resultado socialista podría abrir la puerta a pactos alternativos o a un escenario de bloqueo.

Accidente de avión militar en Bolivia deja al menos 15 muertos y desata saqueos

Un avión de la Fuerza Aérea Boliviana se accidentó este lunes cuando intentaba aterrizar y terminó saliéndose de la pista. La aeronave recorrió más de un kilómetro fuera del área prevista antes de estrellarse en una avenida con tráfico, donde impactó contra varios vehículos. El siniestro dejó al menos 15 fallecidos y más de 30 heridos.

El aparato transportaba billetes sin curso legal destinados al Banco Central de Bolivia. La difusión de esta información provocó que numerosas personas acudieran al lugar con la intención de llevarse el dinero esparcido tras el impacto.

La escena se tornó caótica: mientras los equipos de rescate atendían a las víctimas y trataban de recuperar cuerpos, la policía intentaba dispersar a la multitud. Los agentes emplearon chorros de agua y posteriormente gases lacrimógenos, pero se produjeron enfrentamientos, con lanzamiento de piedras y agresiones, lo que dificultó aún más las labores de emergencia.

En una comparecencia pública, las autoridades pidieron a la población que evitara actos vandálicos y respetara el duelo de las víctimas. La zona continúa acordonada mientras avanzan las tareas de rescate, identificación y análisis técnico.

En el avión viajaban ocho tripulantes que realizaban un servicio logístico para el banco central. Por ahora no se han determinado las causas del accidente, aunque se ha anunciado la creación de una comisión investigadora para esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades subrayaron además que los billetes transportados carecen de validez legal al no contar aún con numeración oficial, por lo que su uso o apropiación constituye un delito.

