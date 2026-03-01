Un hombre acuchilla a un agente de la Guardia Civil que vigilaba una embarcación con combustible en Almería

Un agente de la Guardia Civil fue atacado por un hombre que le agredió con un cuchillo en la zona del cuello en plena madrugada de este domingo. El agente de la benemérita se encontraba vigilando una embarcación que portaba garrafas de combustible en el núcleo costero de San José, Níjar (Almería).

El Guardia Civil recibió una cuchillada en la zona del cuello y la mandíbula

El agresor, de nacionalidad belga, salió de una caravana portando un arma blanca y atacó directamente al Guardia Civil, quien recibió una cuchillada en la zona del cuello y de la mandíbula. Este tuvo que reaccionar haciendo uso de su arma reglamentaria, y afortunadamente el accidente no revistió de mayor gravedad, por lo que el agente está fuera de peligro tras haber sido ingresado en el hospital.

La víctima de la agresión es un brigada que ejerce las funciones de jefe de prevención y comandante de puesto accidental en el Puesto Principal de Níjar. No obstante, en el momento del ataque este estaba acompañado por varios efectivos que también custodiaban la embarcación.

El agresor se encontraba "fuera de sí"

Según fuentes de investigación, el agresor se encontraba "fuera de sí" cuando salió repentinamente de unas caravanas que estaban cerca de la embarcación. Por otra parte, estas mismas fuentes aseguran que el detenido nada tiene que ver con el combustible o el narcotráfico, sino que se trata de una persona con capacidades mentales mermadas.

Agresión grupal en Barcelona a un hombre con un cuchillo

Por otra parte, hace unos días los vecinos del barrio del Raval en Barcelona tuvieron que volver a presenciar una nueva brutal pelea en grupo. Ocurrió a las diez de la noche del 24 de febrero en el distrito de Ciutat Vella, en la plaza de Josep M. Folch i Torres. Al parecer, según las primeras informaciones, un hombre armado se acercó a un grupo de unas siete personas y estos responden agrediéndole con violencia, con patadas y puñetazos, incluso usando el arma para ello.

