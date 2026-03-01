Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Almería

Un hombre acuchilla a un agente de la Guardia Civil que vigilaba una embarcación con combustible en Almería

El agresor salió de una caravana e hirió al agente en la zona del cuello.

Un coche de la Guardia Civil junto al domicilio en la barriada de Aguadulce, Roquetas de Mar (Almer&iacute;a)

Un coche de la Guardia Civil junto al domicilio en la barriada de Aguadulce, Roquetas de Mar (Almería)EFE

Publicidad

Un agente de la Guardia Civil fue atacado por un hombre que le agredió con un cuchillo en la zona del cuello en plena madrugada de este domingo. El agente de la benemérita se encontraba vigilando una embarcación que portaba garrafas de combustible en el núcleo costero de San José, Níjar (Almería).

El Guardia Civil recibió una cuchillada en la zona del cuello y la mandíbula

El agresor, de nacionalidad belga, salió de una caravana portando un arma blanca y atacó directamente al Guardia Civil, quien recibió una cuchillada en la zona del cuello y de la mandíbula. Este tuvo que reaccionar haciendo uso de su arma reglamentaria, y afortunadamente el accidente no revistió de mayor gravedad, por lo que el agente está fuera de peligro tras haber sido ingresado en el hospital.

La víctima de la agresión es un brigada que ejerce las funciones de jefe de prevención y comandante de puesto accidental en el Puesto Principal de Níjar. No obstante, en el momento del ataque este estaba acompañado por varios efectivos que también custodiaban la embarcación.

El agresor se encontraba "fuera de sí"

Según fuentes de investigación, el agresor se encontraba "fuera de sí" cuando salió repentinamente de unas caravanas que estaban cerca de la embarcación. Por otra parte, estas mismas fuentes aseguran que el detenido nada tiene que ver con el combustible o el narcotráfico, sino que se trata de una persona con capacidades mentales mermadas.

Agresión grupal en Barcelona a un hombre con un cuchillo

Por otra parte, hace unos días los vecinos del barrio del Raval en Barcelona tuvieron que volver a presenciar una nueva brutal pelea en grupo. Ocurrió a las diez de la noche del 24 de febrero en el distrito de Ciutat Vella, en la plaza de Josep M. Folch i Torres. Al parecer, según las primeras informaciones, un hombre armado se acercó a un grupo de unas siete personas y estos responden agrediéndole con violencia, con patadas y puñetazos, incluso usando el arma para ello.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La exjefa de prensa de Mazón dice que comunicó lo que el expresident hizo el día de la DANA por "suposiciones"

La jefa de prensa de Mazón, Maite Gómez

Publicidad

Sociedad

Torrelavega

Un hijo logra el desahucio de su madre de la vivienda que le había donado en Torrelavega

Un coche de la Guardia Civil junto al domicilio en la barriada de Aguadulce, Roquetas de Mar (Almería)

Un hombre acuchilla a un agente de la Guardia Civil que vigilaba una embarcación con combustible en Almería

Arnaldo Otegi sale de prision tras cumplir condena por el caso Bateragune

Efemérides de hoy 1 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 1 de marzo?

Imagen de archivo de la Guardia Civil
GUARDIA CIVIL

Así trabaja un negociador de la Guardia Civil: "Con la palabra también se salvan vidas"

Imagen de archivo de Cecoes 112.
ATROPELLO

Muere una mujer de 40 años tras ser atropellada en Arona, Tenerife

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025
Noticias hoy

Noticias de hoy, sábado 28 de febrero de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, sábado 28 de febrero de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

"Onlyfakes": Así ha llamado la Guardia Civil a una estafa económica a personas mayores para costear droga y plataformas para adultos
ESTAFA ECONÓMICA

"Onlyfakes": Así ha llamado la Guardia Civil a una estafa económica a personas mayores para costear droga y plataformas para adultos

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 29 años en Cuenca acusado de estafar a varias personas mayores. Destinó más de 30.000 euros a suscripciones de una conocida plataforma de contenido para adultos y a apuestas online, y el resto a la compra de estupefacientes.

Se lanza al mercado la primera línea de televisores NTSC a color

Efemérides de hoy 28 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 28 de febrero? 

Muere un motorista menor de edad sin carné al chocar contra un camión en Valladolid

Muere un motorista menor de edad sin carné al chocar contra un camión en Valladolid

Los problemas de la vivienda se multiplican con el divorcio

Los problemas de la vivienda se multiplican con el divorcio

Publicidad