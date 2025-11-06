Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Noticias de hoy, jueves 6 de noviembre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, jueves 6 de noviembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

La rueda de prensa de Junts en el Congreso, o la alerta naranja en Cataluña por lluvias, entre las noticias que marcan la jornada hoy, jueves 6 de noviembre de 2025.

Junts comparece en el Congreso

Gran expectación este jueves ante la rueda de prensa que Junts ha convocado en una sala del Congreso, algo muy poco habitual, para "valorar el punto en el que se encuentra la legislatura". Esta cita ocurre mientras Pedro Sánchez inicia viaje a Brasil.

Alerta naranja en Cataluña

Llueve con fuerza en Cataluña y es necesario extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y alejarse de rieras y barrancos. En Lleida, Tarragona y Barcelona, los vecinos recibieron la alerta en su teléfono que así se lo indicaba. El aviso naranja ante las fuertes lluvias se activaba durante la madrugada de este jueves y varias universidades catalanas han suspendido sus clases.

El aviso de nivel naranja permanece vigente durante esta madrugada en la mayor parte de Cataluña porque pueden acumularse en tan solo una hora hasta 40 litros por metro cuadrado. También hay que tener mucha precaución por las posibles granizadas.

Imagen de las exreligiosas del convento de las Clarisas de Belorado.
Buscan recursos

Las ex-clarisas de Belorado lanzan la campaña "Apadrinar un árbol" para afrontar su delicada situación económica y legal

Una ambulancia en Canarias
Canarias

Una menor se precipita desde un edificio en Gáldar y la Guardia Civil investiga las causas

Mossos d´Esquadra
TARRAGONA

Detienen a un hombre por maltratar a su bebé en Vendrell

El bebé tuvo que ser ingresado en la UCI con síntomas de haber sido golpeado.

Los agentes incautan casi nueve toneladas de droga y 37 armas de fuego
Crimen organizado

Golpe al crimen organizado en la Costa del Sol: desmanteladas siete organizaciones criminales y 55 detenidos

En el último mes, los agentes incautan casi nueve toneladas de droga, 37 armas de fuego. 150.000 euros y 40 vehículos en una serie de operaciones que incluyen la resolución de secuestros, tiroteos y tentativas de homicidio.

El operativo en una finca rural de Sanlúcar permitió incautar tres fusiles de asalto y munición

Armas de guerra en el Guadalquivir: la Guardia Civil halla un arsenal junto a 1.400 kilos hachís en una 'guardería'

