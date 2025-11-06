Noticias de hoy, jueves 6 de noviembre de 2025

La rueda de prensa de Junts en el Congreso, o la alerta naranja en Cataluña por lluvias, entre las noticias que marcan la jornada hoy, jueves 6 de noviembre de 2025.

Junts comparece en el Congreso

Gran expectación este jueves ante la rueda de prensa que Junts ha convocado en una sala del Congreso, algo muy poco habitual, para "valorar el punto en el que se encuentra la legislatura". Esta cita ocurre mientras Pedro Sánchez inicia viaje a Brasil.

Alerta naranja en Cataluña

Llueve con fuerza en Cataluña y es necesario extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y alejarse de rieras y barrancos. En Lleida, Tarragona y Barcelona, los vecinos recibieron la alerta en su teléfono que así se lo indicaba. El aviso naranja ante las fuertes lluvias se activaba durante la madrugada de este jueves y varias universidades catalanas han suspendido sus clases.

El aviso de nivel naranja permanece vigente durante esta madrugada en la mayor parte de Cataluña porque pueden acumularse en tan solo una hora hasta 40 litros por metro cuadrado. También hay que tener mucha precaución por las posibles granizadas.

