Encuentran un bebé abandonado en la puerta de una guardería en El Ejido

La Policía Local ha atendido a una niña recién nacida que fue abandonada con una nota por su madre a las pocas horas de nacer ante las puertas de la guardería 'Travesuras' de El Ejido (Almería) donde fue encontrada por una de las profesoras del centro, quien alertó a los agentes para que se hicieran cargo de la pequeña, que fue trasladada al Hospital del Poniente.



Fuentes municipales han indicado que los hechos tuvieron lugar en torno al mediodía del lunes, cuando uno de los padres encontró a la pequeña en el interior de una bolsa de deporte que previamente había sido acondicionada y acompañada de una nota escrita por su progenitora en la que explica los motivos del abandono.



En su carta, la mujer, que no da señales de identidad, manifiesta que el alumbramiento tuvo lugar en torno a las 6,00 horas de ese mismo día, por lo que rogaba que cuidaran de su bebé y que la llevaran hasta el centro hospitalario. "No me juzguen, es lo más duro que he hecho en mi vida", explica la madre, quien añade además que no tiene ni casa ni trabajo y que su pareja le abandonó al saber de su estado de embarazo.



Con esto, la pequeña fue trasladada desde el número 135 de la calle Reyes Católicos en la que se encuentra la guardería hasta el hospital, en el que fue reconocida y se dio cuenta de su buen estado de salud. No obstante, fuentes sanitarias han explicado que la pequeña permanecerá dos días más ingresada y que, posteriormente, la Junta asumirá su tutela.



Por su parte, los agentes que atendieron el caso han dado traslado a el Cuerpo Nacional de Policía para que se inicien las gestiones en torno a la localización de la madre, que aún no ha sido encontrada y que, en principio, no ha dejado pistas ni ha sido vista por nadie del centro escolar.