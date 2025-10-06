Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Noticias hoy

Noticias de hoy, lunes 6 de octubre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, lunes 6 de octubre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy

Noticias de hoy, lunes 6 de octubre de 2025 | Antena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Actualizado:
Publicado:

El regreso de 21 activistas de la Flotilla, o las negociaciones para la paz en Egipto, entre las noticias que marcan la jornada hoy, lunes 6 de octubre de 2025.

Regresan a España 21 activistas de la Flotilla

Euforia en el aeropuerto. Gritos y aplausos para recibir al primer grupo de activistas que ha regresado a España. Son 21. Viajaban en la Flotilla que interceptó el ejército de Israel. Otros 28 españoles continúan detenidos. Denuncian malos tratos por parte de Israel.

Dicen que les ataron las manos, les encerraron en jaulas y aseguran que no les dejaban ni dormir como una técnica de maltrato psicológico.

Algunos activistas portugueses que formaban parte de la Flotilla aseguran que los militares falsificaron firmas de ese documentos en el que supuestamente aceptaban haber entrado de forma ilegal en Israel. Los tres miembros españoles de Podemos que participaban en la Flotilla permanecen detenidos en Israel y están en huelga de hambre.

Negociaciones para la paz entre Israel y Hamás

El mundo mira a Egipto. Hoy arrancan, oficialmente, las negociaciones para el plan de paz en Gaza. Trump presiona y amenaza a Hamás con la aniquilación total si la entrega de los secuestrados no es inmediata. Hamás quiere introducir modificaciones en algunos puntos. Mañana se cumplen dos años de la matanza de Hamás.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

El nuevo idioma de las redes: códigos y siglas que hablan sin usar palabras

Niña con un móvil

Publicidad

Sociedad

Fachada de la Audiencia Provincial de Huelva

Cinco años de cárcel por incendiar la casa okupada por su expareja en Huelva con él y otra mujer dentro

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra.

Detenido en Lleida por violar a su hija de 20 años delante de su otro hijo de 8 en plena calle

Jaume Asens

Jaume Asens, abogado de la Flotilla: "No descartamos llegar a la Corte Penal Internacional"

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, lunes 6 de octubre de 2025

Canonización de José María Escrivá de Balaguer
Efemérides

Efemérides de hoy 6 de octubre de 2025: ¿Qué pasó el 6 de octubre?

Niña con un móvil
Adolescentes

El nuevo idioma de las redes: códigos y siglas que hablan sin usar palabras

De MOS a 988: los adolescentes crean su propio lenguaje lleno de mensajes en clave

Bomberos Palencia
Suceso

Dos muertos en sendos incendios en Palencia y Teruel

Otras dos personas han resultado heridas por inhalación de humo y han sido evacuadas al hospital.

La primera generación sin hijos se enfrenta a la vejez: los 'cohousing' se abren paso entre los mayores para evitar la soledad

La primera generación sin hijos se enfrenta a la vejez: los 'cohousing' se abren paso entre los mayores para evitar la soledad

Imagen de un agente de la Guardia Civil.

Un hombre asesina a su pareja y otro hiere de gravedad a una mujer en Formentera

El peligro de cruzar la calle: cada vez más personas mueren atropelladas

El móvil, el semáforo y la prisa: la combinación que pone en peligro a los peatones

Publicidad