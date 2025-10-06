Noticias de hoy, lunes 6 de octubre de 2025

El regreso de 21 activistas de la Flotilla, o las negociaciones para la paz en Egipto, entre las noticias que marcan la jornada hoy, lunes 6 de octubre de 2025.

Regresan a España 21 activistas de la Flotilla

Euforia en el aeropuerto. Gritos y aplausos para recibir al primer grupo de activistas que ha regresado a España. Son 21. Viajaban en la Flotilla que interceptó el ejército de Israel. Otros 28 españoles continúan detenidos. Denuncian malos tratos por parte de Israel.

Dicen que les ataron las manos, les encerraron en jaulas y aseguran que no les dejaban ni dormir como una técnica de maltrato psicológico.

Algunos activistas portugueses que formaban parte de la Flotilla aseguran que los militares falsificaron firmas de ese documentos en el que supuestamente aceptaban haber entrado de forma ilegal en Israel. Los tres miembros españoles de Podemos que participaban en la Flotilla permanecen detenidos en Israel y están en huelga de hambre.

Negociaciones para la paz entre Israel y Hamás

El mundo mira a Egipto. Hoy arrancan, oficialmente, las negociaciones para el plan de paz en Gaza. Trump presiona y amenaza a Hamás con la aniquilación total si la entrega de los secuestrados no es inmediata. Hamás quiere introducir modificaciones en algunos puntos. Mañana se cumplen dos años de la matanza de Hamás.

