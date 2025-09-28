Condenada a ocho años por abusos "sádicos" a 21 bebés en dos guarderías: "Tiró a los niños de cabeza sobre las cunas"

Roksana Lecka, de 22 años y cuidadora en dos guarderías de Londres, ha sido condenada a ocho años de prisión tras ser declarada culpable de 21 agresiones a bebés de entre 18 meses y dos años.

El Tribunal de la Corona de Kingston la declaró culpable de 14 cargos de crueldad infantil y ella misma admitió otros siete. La jueza Sarah Plaschkes describió su comportamiento como "sádico" y de "violencia gratuita".

"Les pellizcó, les abofeteó, les dio puñetazos, cachetazos y patadas. Les tiró de las orejas, el pelo y los dedos de los pies. Tiró a los niños de cabeza sobre las cunas. Les causó hematomas y marcas rojas persistentes", sentenció la magistrada. A menudo, los ataques tenían lugar cuando los niños estaban tranquilos o distraídos.

Usaba su poder para agredir

Lecka trabajó en las guarderías Montessori Riverside y Little Munchkins entre octubre de 2023 y junio de 2024. En junio, fue descubierta cuando el personal del centro Riverside la observó pellizcando a varios niños. La revisión de las cámaras de seguridad confirmó agresiones reiteradas, incluso más de diez veces al día, bajo la ropa de los menores.

Las grabaciones la mostraban empujando bebés de cabeza sobre cunas, tapando la boca de un niño que lloraba, y propinándole patadasen la cara a otro menor. Casi todos los cargos proceden de su trabajo en Riverside.

Justificaciones poco convincentes

Inicialmente, Lecka negó los hechos. Sin embargo, al enseñarle los vídeos terminó confesando. La agresora reveló que era adicta al cannabis y que el no poder usar su vapeador la alteraba emocionalmente. En una carta enviada al tribunal, afirmó que "no era consciente de lo que estaba haciendo", ya que no podía "recodar las cosas que estaba haciendo porque estaba fumando cannabis que estaba afectando mi memoria".

No obstante, la fiscal Gemma Burns subrayó: "Lecka demostró repetidamente una crueldad excepcional en el trato atroz que dio a estos bebés. Ningún padre debería temer dejar a su hijo al cuidado de profesionales, pero la magnitud de su abuso es alarmante".

Padres destrozados por lo ocurrido

Las familias afectadas declararon durante el juicio su profunda consternación. "Estaban totalmente indefensos y Roksana se aprovechó de ellos", declaró una madre. Otra añadió: "Es objetivamente impactante que haya estado escondida a plena vista de la sociedad hasta que fue arrestada".

Un padre advirtió que si no se hubiera descubierto a tiempo, "podría haber causado heridas graves o incluso haber matado" a alguno de los niños.

Una investigación larga y dolorosa

La Policía Metropolitana elogió el valor de las familias. "Estas familias dejaron a sus hijos al cuidado de Lecka, confiando en que ella los protegería, al igual que el resto del personal de las guarderías. Las imágenes de sus agresiones contra niños indefensos fueron perturbadoras", dijo la inspectora Sian Hutchings. "Quisiera elogiar la fortaleza de las familias de las víctimas", agregó.

Por la gravedad del caso, la jueza decidió eximir al jurado de participar en nuevos juicios durante los próximos diez años. La red de guarderías enfrenta ahora demandas por no detectar antes los abusos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com