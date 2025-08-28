Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Encierro

El vídeo del cuarto día de encierros en San Sebastián de Los Reyes

Cuarto día de encierros de San Sebastián de los Reyes con la ganadería Salvador Domecq.

El vídeo del cuarto día de encierros en San Sebastián de Los Reyes

El vídeo del cuarto día de encierros en San Sebastián de Los Reyes

Es el cuarto día de encierros en San Sebastián de los Reyes en honor al Santísimo Cristo de los Remedios. Primero fueron los de 'La Palmosilla', seguidos de los de Carlos Nuñez y Casasola. Este jueves ha sido el turno de la ganadería gaditana Salvador Domecq que protagonizarán un día más la jornada taurina de la localidad.

El responsable de Protección Civil, Pedro Martínez, ha comunicado que hay un herido por asta de toro en el glúteo que ha sido enviado a quirófano. También hay seis heridos leves por caídas. La duración de este cuarto día donde los reses se han mantenido unidos ha sido de 1 minuto y 57 segundos, además, los participantes de la carrera se mantienen en 2.200 corredores.

01:46, 01:41 y 02:57 han sido los tiempos de las tres carreras diurnas de las fiestas. El último se extendió debido a que uno de los novillos cayó al suelo quedando atrás y despistándose de la manada. Pero gracias a la buena actuación de los pastores lo condujeron hasta la plaza y entró a los corralillos.

El parte médico de los días anteriores fue bastante positivo. Los dos primeros se saldaron con siete heridos leves en cada jornada, con dos hospitalizados el lunes por traumatismo craneoencefálico severo y, cuatro costillas rotas y una afección pulmonar. El miércoles fue el día que más heridos hubo, hasta diez, pero todos leves por caídas o contusiones.

La afluencia de gente se mantiene cada día. El responsable de Protección Civil, Pedro Martínez, estimó entre 2.100 y 2.200 los corredores en estos primeros días.

Noticias de hoy, jueves 28 de agosto de 2025

