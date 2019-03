Encerrados en su centro de salud porque se quedan sin médico en Ferrol

Los vecinos de Ferrol se 'encierran' en lo que era su centro médico como protesta por su cierre. El médico que atendía a más de 700 personas ha sido destinado a otra localidad y ahora los vecinos tienen que irse a otro pueblo a seis kilómetros para acudir al médico.



El consultorio lleva funcionando desde 1940, más de 70 años. Pero ahora los vecinos ya no esperan consulta, ahora quieren una solución. Son personas mayores, con difícil movilidad y que tendrán que desplazarse seis kilómetros hasta su nuevo centro médico.



Algunos, con más suerte, lo harán en autobús, pero otros no pueden. No tienen transporte público en su pueblo y tendrán que pedir un taxi.



Lo único que ahora tienen seguro es que mantendrán su encierro "hasta que el cuerpo aguante" o hasta que otro médico vuelva a entrar por la puerta de su centro de salud.