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La Embajada de Venezuela pide disculpas por las palabras racistas de Carlos Baute sobre Delcy Rodríguez: "¡Fuera la mona!"

Polémica por los cánticos del cantante venezolano durante la visita de la líder opositora, María Corina Machado, en Madrid.

Mar&iacute;a Corina Machado en el acto en Madrid

María Corina Machado en el acto en MadridEUROPAPRESS

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Lucía Hernández
Publicado:

La Embajada de Venezuela en España ha pedido disculpas por las palabras racistas y las declaraciones del cantante Carlos Baute durante el acto de María Corina Machado, líder opositora venezolana. Se celebró este sábado, 19 de abril, en Madrid.

"Esta Embajada expresa sus más sinceras disculpas al pueblo de España, que conoce en su propia historia el horror del fascismo y de los crímenes de odio", ha expresado la embajadora venezolana, Gladys Gutiérrez, en un comunicado emitido este domingo.

"¡Fuera la mona!"

Antes de que Machado apareciera en el balcón de la Real Casa de Correos, Baute gritó "¡Fuera la mona!", en referencia a Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, desde el escenario donde hacía su actuación.

La embajada ha castigado especialmente que los cánticos fuesen contra una mujer, al considerarlo "una forma de violencia política basada en misoginia y racismo". El comunicado señala además que llamar "mona" a una mujer constituye "un acto de deshumanización incompatible con los principios del derecho internacional de los derechos humanos".

En el escrito, Venezuela "denuncia categóricamente estos hechos" y reafirma que sus mujeres, "como figuras históricas y políticas, no pueden ni serán objeto de discursos de odio, venga de donde venga". Por otra parte, la delegación ha recordado que el país es "una nación profundamente mestiza, forjada en la diversidad y en el encuentro de raíces indígenas, africanas y europeas", y que cualquier intento de "degradar, deshumanizar o estigmatizar desde esa diversidad" representa, a su juicio, "una agresión directa a la esencia misma de lo venezolano".

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