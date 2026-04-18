Isabel Díaz Ayuso entrega a María Corina Machado la Medalla de Oro de la región: "Hoy comienza nuestro retorno"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha entregado en la Real Casa de Correos la Medalla de Oro de la Administración regional a la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado. Tras recibir el galardón, la política venezolana ha reconocido que para ella, es "un honor inmenso" recibir esta medalla, y reconoce a todos los ciudadanos de su país que han arriesgado su vida "por la libertad".

"Esta medalla está hecha para cada ciudadano que ha demostrado durante años cuáles son los valores que definen al bravo pueblo. Pienso en cada maestro que se paró en la puerta de su aula para impedir que la pretensión de ideologizar a esos niños pudiera penetrar, con ello arriesgando su trabajo y el sustento de su propia familia", ha reconocido Machado.

"A pesar de la censura, deciden levantar la voz"

Además, ha querido hacer alusión a los periodistas venezolanos, a los que a "pesar de la censura", la amenaza y la "persecución y cárcel", ellos han decidido levantar su voz dentro y fuera de Venezuela, "en busca de la verdad".

"Pienso en mis compañeros políticos, que pasaron todos estos meses escondidos o en la cárcel y que han salido con la frente en alto, porque a pesar de pretender callarlos, se han crecido ante esta adversidad, y pienso en cada venezolano que ha tenido que dejar su país y que hoy están aquí en Madrid, o en cualquier otro lugar del mundo añorando ese reencuentro, y tenía que ser aquí en Madrid, donde siento que hoy comienza nuestro retorno, desde aquí comenzamos a preparar esta nueva fase en la cual regresaremos millones a construir juntos un país del que nos sintamos todos orgullosos", ha confesado la política venezolana.

La Premio Nobel de la Paz ha querido aprovechar la ocasión para denunciar los sistemas totalitarios que, según ella, solo buscan destruir "la esencia de la nación", y en el caso de Venezuela, todas las instituciones fueron desmanteladas "y hoy no queda ni una sola en pie". "Por favor, el país con las reservas petroleras más largas del mundo tiene hoy el 86% de su población en pobreza", ha criticado.

"Solo concibo mi vida en Venezuela y en libertad"

Machado ha recibido el premio acompañada de Edmundo González, a quien ha querido dedicar unas palabras de cariño en directo: "Quiero hacerle llegar la fuerza de un pueblo que lo quiere, porque al final esa es la fuerza que nos une, el amor a nuestra tierra, a nuestros hijos y a la libertad, solo concibo mi vida en Venezuela y en libertad".

María Corina Machado ha querido terminar su intervención en la Puerta del Sol de Madrid, dando las gracias a Isabel Díaz Ayuso por el reconocimiento, y confesándole que se llevan en el corazón el "espíritu" de los españoles, y ha mandado un mensaje de tranquilidad para los venezolanos allí presentes prometiéndoles un regreso a una tierra que: "Jamás permitirá un regreso a una tiranía, porque habremos aprendido que la libertad no se hereda, se lucha cada día. No hay ninguna generación que esté mejor preparada que la nuestra, para terminar esta tarea", ha sentenciado.

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