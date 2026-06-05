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Noticias de hoy, viernes 5 de junio de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 5 de junio de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, jueves 26 de marzo de 2026

Noticias de hoy, viernes 6 de junio de 2026

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El encuentro entre la directora de la Guardia Civil y Leire Díez, los audios sobre Ábalos o la llegada del papa León XIV, entre las noticias más destacadas de este viernes 5 de junio de 2026.

Los encuentros

Al menos dos encuentros con Leire Díez ha reconocido la directora de la Guardia Civil, Mercedes González. Tras el sumario de la investigación a la presunta fontanera que revelaba tres citaciones entre ambas, la directora ha señalado que solo fueron dos.

Sin embargo, asegura que en esas reuniones no habló con Leire sobre perjudicar a la UCO, en contra de lo que sostiene la propia Guardia Civil.

Audios

En los audios revelados ayer también mencionan a José Luis Ábalos. Hacen bromas sobre su afición por las mujeres y como lo pueden manipular con este problema. Leire Díez señala el "problema" de Ábalos: "Hay una parte del problema que causó él por pensar con la entrepierna".

Además, el abogado de las cloacas del PSOE, Jacobo Teijelo, se muestra muy crítico con su actitud: "Porque monta un pifostio de tías en Marruecos que te cagas. Tú no puedes ser ministro y meterte con seis putas en un hotel de visita oficial".

Juicio del 'hermanísimo'

El jueces se celebró el juicio donde declararon los acusados, entre ellos David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo. El expresidente de la Diputación de Badajoz negó conocer que Pedro Sánchez tuviera un hermano.

Por su parte, el hermano del presidente intentó rectificar con poco éxito su testimonio en la instrucción al decir que no sabía dónde estaba su oficina. La acusación ha elevado la petición de pena hasta los 6 años y el próximo lunes se reanudará el juicio.

Visita de León XIV

El sábado 6 de junio, el papa León XIV aterrizará en Madrid, la primera ciudad que visitará. Después irá a Cataluña y Canarias. La capital ultima los preparativos para los grandes eventos previstos para estos días como la misa multitudinaria o la vigilia con los jóvenes.

El despliegue de seguridad será impresionante, ya que se espera que más de un millón de peregrinos acudan a la misa principal. Por lo que moverse por la capital no va a ser fácil, así que se recupera el teletrabajo, tras las restricciones en el transporte público y los cortes de tráfico.

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Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

¿Por qué viene el Papa a España?

El Papa León XIV

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Continúan los preparativos para la visita del Papa, en la plaza de Cibeles, a 28 de mayo de 2026, en Madrid (España). Madrid afronta importantes restricciones de tráfico entre el 3 y el 9 de junio por los preparativos y la visita del Papa León XIV, con especial impacto en Cibeles, plaza de Lima, Castellana, paseo del Prado y Recoletos. Desde este lunes se ocupan progresivamente carriles y dársenas de autobuses para montar infraestructuras, con cierre total de plaza de Lima el 3 de junio y de ...

Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid en directo: El arzobispo de Madrid no descarta un encuentro entre el pontífice y Bad Bunny

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Noticias de hoy, jueves 26 de marzo de 2026

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