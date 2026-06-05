Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

INFLUENCERS

La CNMC requiere a cinco influencers españoles por no identificar claramente como publicidad algunos vídeos en Instagram y TikTok

Han aprobado cinco requerimientos dirigidos a los 'influencers' Lola Lolita, Peldanyos, Sofía Suescun, Tamara Gorro y Samantha Vallejo-Nágera.

Joven iniciando la app TikTok

Joven iniciando la app TikTokEuropa Press

Publicidad

Manuel Pinardo
Publicado:

La CNMC requiere a cinco influencers españoles por no identificar claramente como publicidad algunos vídeos en Instagram y TikTok. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado cinco requerimientos dirigidos a los 'influencers' Lola Lolita, Peldanyos, Sofía Suescun, Tamara Gorro y Samantha Vallejo-Nágera por la incorrecta identificación de comunicaciones comerciales en redes sociales.

Según informó el organismo este miércoles, las actuaciones se iniciaron tras denuncias presentadas por la Asociación de Usuarios de la Comunicación.

No indicaban "carácter comercial"

Los contenidos que se han analizado promocionaban distintos productos como tarjetas bancarias, productos alimentarios o ropa entre otros. Todos aparecían sin incluir una indicación clara de su carácter comercial.

En varios casos los creadores utilizaron fórmulas como 'ad' o referencias como 'embajadora', incluso recurrieron a las herramientas de etiquetado indicando #publi fuera del vídeo.

Sin embargo, la CNMC considera que estas medidas no son suficientes cuando la advertencia no aparece integrada de forma visible dentro del propio contenido audiovisual. La CNMC recuerda que, conforme a su criterio interpretativo, la identificación exige correctamente incluir en el propio vídeo el término de "publicidad" o "publi".

Requerimientos en vez de sanciones

Las publicaciones analizadas fueron difundidas antes de la consolidación del criterio interpretativo de la CNMC en junio de 2025. Por ello, el organismo ha optado por requerir a los 'influencers' el cumplimiento de sus obligaciones en vez de iniciar procedimientos sancionadores.

El expediente de Lola Lolita introduce la consideración de que un contenido como comunicación comercial no depende exclusivamente de que exista una contraprestación económica. En este caso, tanto la 'influencer' como la marca sostenían que la publicación no era publicitaria al no estar remunerada ni prevista en contrato.

La CNMC concluye que el contenido presentaba elementos que contribuían a la promoción de la marca, por lo que debía considerarse comunicación comercial.

Criterios de la CNMC

La CNMC recuerda que, de acuerdo con la jurisprudencia nacional y europea, puede existir finalidad publicitaria incluso sin pago directo, e incluso cuando la promoción se realiza de forma independiente por el creador.

Además, en el expediente de Sofía Suescun, la CNMC concluye que la publicación analizada incluía declaraciones sobre efectos beneficiosos de un complemento alimenticio que no están autorizadas, lo que la convierte en publicidad ilícita conforme a la normativa europea aplicable.

Asimismo, la CNMC recuerda que los 'influencers' también están sujetos a las normas específicassobre publicidad sanitaria, entre ellas la prohibición de utilizar testimonios de personas famosas o conocidas para promocionar este tipo de productos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Así es la agenda del Papa León XIV durante su visita a España: 12 discursos y más de 2.500 kilómetros recorridos

El Papa León XIV saluda antes de celebrar la Santa Misa del Jubileo

Publicidad

Sociedad

Continúan los preparativos para la visita del Papa, en la plaza de Cibeles, a 28 de mayo de 2026, en Madrid (España). Madrid afronta importantes restricciones de tráfico entre el 3 y el 9 de junio por los preparativos y la visita del Papa León XIV, con especial impacto en Cibeles, plaza de Lima, Castellana, paseo del Prado y Recoletos. Desde este lunes se ocupan progresivamente carriles y dársenas de autobuses para montar infraestructuras, con cierre total de plaza de Lima el 3 de junio y de ...

Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid en directo: El arzobispo de Madrid no descarta un encuentro entre el pontífice y Bad Bunny

'León XIV, el papa que mira a España', el videopodcast de Antena 3 Noticias

'León XIV, el papa que mira a España', el videopodcast de Antena 3 Noticias

Noticias de hoy, jueves 26 de marzo de 2026

Noticias de hoy, viernes 5 de junio de 2026

Joven iniciando la app TikTok
INFLUENCERS

La CNMC requiere a cinco influencers españoles por no identificar claramente como publicidad algunos vídeos en Instagram y TikTok

Dos perros
Mascotas

La Ley de Bienestar Animal endurece las normas: hacer esto a tu perro se puede multar con hasta 200.000 euros

Lugar del crimen
SUCESO

Encuentran muertos a tiros a un hombre y una mujer en Málaga

Según ha confirmado la Policía Nacional en un comunicado, la mujer de 51 años ha sido asesinada presuntamente por su pareja, en un caso de violencia machista.

Lobato PSOE
PSOE

Juan Lobato, exsecretario general del PSOE en Madrid: "El primer interesado en ver si ha hecho algo mal es el partido socialista"

El actual senador socialista por Madrid afirma que emocionalmente "es muy duro" ver todos los casos que rodean al PSOE y asegura que si Pedro Sánchez tiene que testificar, deberá colaborar con la justicia.

Vista general durante el montaje de escenarios para la Santa Misa del Papa León XIV en Cibeles

Cortes de tráfico por la visita del Papa León XIV: cómo acceder al centro de Madrid los días 6, 7, 8 y 9 de junio

Cortes de metro y tren por la visita del Papa León XIV a Madrid: días, líneas y paradas cerradas

Cortes de metro y tren por la visita del Papa León XIV a Madrid: días, líneas y paradas cerradas

El Papa León XIV durante la canonización de Carlo Acutis, en la Plaza de San Pedro del Vaticano, a 7 de septiembre de 2025, en Roma

Los viajes de Robert Prevost a España antes de ser papa

Publicidad