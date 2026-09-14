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Salud

Investigación contra el cáncer infantil

El Hospital Niño Jesús pone en marcha una unidad pionera para combatir la leucemia infantil

El objetivo es conocer mejor cada caso, personalizar los tratamientos y avanzar también en la prevención de una enfermedad que cada año se diagnostica en unos 380 niños y adolescentes en nuestro país.

Unidad de investigación integral de leucemia infantil del Hospital Niño Jesús

Unidad de investigación integral de leucemia infantil del Hospital Niño Jesús Hospital Niño Jesús

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Irene Marín
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La leucemia infantil es el cáncer pediátrico más frecuente. En España, cada año se diagnostican alrededor de 380 casos en menores de 20 años. Se trata de un cáncer que afecta a la sangre y a la médula ósea, donde se producen las células sanguíneas. En la leucemia, algunas de estas células se multiplican de forma anormal y desplazan a las células sanas, lo que puede provocar problemas para producir defensas, transportar oxígeno o controlar las hemorragias.

Ahora, el Niño Jesús da un paso más en la investigación con la puesta en marcha de UNILEU, la primera Unidad de Investigación Integral de Leucemia Infantil del país. La iniciativa pretende estudiar la enfermedad de cada paciente de forma conjunta: desde el momento del diagnóstico y el análisis de sus muestras hasta la respuesta al tratamiento y la posible aparición de una recaída.

Toda esa información se incorporará a un repositorio centralizado de datos, conocido como data lake. Investigadores y médicos de hospitales españoles y de otros países podrán acceder a estos datos para comparar casos y avanzar en el conocimiento de la enfermedad. El objetivo último es que los tratamientos puedan adaptarse cada vez más a las características concretas de cada niño.

Personalizar los tratamientos y afrontar las recaídas

La unidad también permitirá impulsar proyectos de investigación como Cunina, centrado en estudiar la posible predisposición a desarrollar leucemia, y ReALLNet, una red nacional dedicada a investigar las recaídas. Además, centralizará la mitad de las pruebas necesarias para aplicar en hospitales españoles el protocolo europeo ALLTogether, que busca ofrecer tratamientos más precisos y reducir su toxicidad.

La importancia de esta iniciativa está también en lo que todavía queda por mejorar. Aunque actualmente el 87% de los pacientes supera la enfermedad, la leucemia continúa siendo un reto, especialmente por los efectos secundarios de algunos tratamientos y por las recaídas que sufren determinados pacientes.

El proyecto será posible gracias a un acuerdo entre el Hospital Niño Jesús y la Fundación Unoentrecienmil, que aportará 2 millones de euros durante los próximos cinco años para desarrollar UNILEU. La fundación lleva años financiando proyectos de investigación y promoviendo la implantación en España de tratamientos más personalizados contra la leucemia infantil.

Para la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, la nueva unidad “cambia por completo el paradigma de la investigación de esta patología”, al permitir estudiar la leucemia desde antes de que aparezca hasta su diagnóstico, tratamiento y recuperación.

El Niño Jesús, además, es el hospital público español que más casos de leucemia infantil trata y el que realiza más trasplantes de médula ósea en niños y adolescentes. Con UNILEU, la investigación busca dar un paso más: que cada niño pueda recibir un tratamiento cada vez más ajustado a su enfermedad y que el conocimiento generado sirva también para futuros pacientes.

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