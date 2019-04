El tío del sospechoso del doble crimen del pantano de Susqueda: "Si no me han engañado, no ha sido él"

El tío de Jordi Magentí, sospechoso del doble crimen del pantano de Susqueda, ha explicado ante los micrófonos de Antena 3 Noticias que no cree que su sobrino, con el que vivía, sea el culpable: "Yo creo que no ha sido él si no me han engañado".

Desde su pequeña vivienda en Anglés, el hombre señala que Magentí siempre se sintió "muy culpable" por haber matado a su mujer, motivo por el que "siempre se ponía a llorar".

Magentí, por su parte, ha pasado su primera noche en prisión después de que el juez considerara que, entre otras cosas, había riesgo de posibilidad de fuga, de destrucción de pruebas y de reincidencia. No obstante, el acusado ha reiterado su inocencia en varias ocasiones, motivo por el que justifica no haber participado en la reconstrucción que se llevó a cabo en el pantano de Susqueda.

Además, el juez está investigando a Magentí y a su hijo por un delito de tráfico de drogas.