El mensaje de Rafael Amargo a su público en el estreno de su obra 'Yerma'

Rafael Amargo se ha dirigido al público de su nuevo espectáculo para pronunicarse tras haber pasado dos días en los calabozos al ser acusado de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. Ahora mismo está en libertad con cargos.

El bailarín granadino al terminar su espectáculo 'Yerma' (obra de Federico García Lorca) quiso dirigirse a su público: "Tengo la suerte de tener muchos amigos, un gran grupo humano".

"Si me podéis dar un vaso de agua os lo agradecería, es que llevo tres días metido en un agujero. No sabéis lo que he pasado, por el morro, ¡hala!", exclamó Rafael Amargo, refiriéndose a su estancia en el calabozo.

Al acabar su intervención bromeó al nombrar a su banda de bailarines, refiriéndose a que ellos si que eran una banda, y no de la organización de tráfico de droga a la que supuestamente le atribuyen que el es cómplice.

Al salir de la cárcel

Dando palmas y un abrazo a su abogado, Rafael Amargo salió exultante de los calabozos de Plaza Castilla. "Si que se me ve muy animado y tengo que estar mañana en el estreno de mi obra", ha señalado en referencia al estreno de 'Yerma' que finalmente tendrá lugar el viernes.