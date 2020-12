Rafael Amargo, en exclusiva: "Ahora a mí quién me paga esto, las lágrimas de mis padres, que a mis hijos los señalen en el colegio"

Antena 3 Noticias ha hablado en exclusiva con Rafael Amargo después de que el artista haya quedado en libertad bajo medidas cautelares acusado de delitos de pertenencia en organización criminal y tráfico de drogas. Amargo ha dado su versión ante nuestras cámaras y asegura que con él “se han confundido” y advierte la “confusión me va a salir muy cara lavarla”.

“Ahora a mí quién me paga esto, quién me paga mi tiempo perdido, las lágrimas de mis padres, que a mis hijos los señalen en el colegio” se pregunta Rafael Amargo ante las cámaras de Antena 3 después de asegurar que con él “se han confundido” y que en su casa “no encontraron nada”. “Los llevé a mi casa y encontraron mucho polvo de la obra que estoy haciendo de la reforma, pero no encontraron nada más”.

Este sábado se estrena [[LINK:INTERNO|||News|||5fca6f647ed1a8dd0c23186f|||su último espectáculo “Yerma”]] y relata que a él la policía le ha tratado “con mucho cariño” pero dice que los que estaban en el calabozo lo han tratado de una manera “ingrata”, porque asegura “al ser humano no se le trata así ni se le tira la comida como a los perros en el suelo”.