Efemérides de hoy 9 de junio: ¿Qué pasó el 9 de junio?

El 9 de junio de 2023, Boris Johnson dimite como diputado del Parlamento británico ante las conclusiones de la investigación del escándalo “Partygate”. El hecho ocurre un año después de su renuncia como primer ministro del Reino Unido. Johnson rechazó las acusaciones que le señalaban por haber mentido deliberadamente al Parlamento sobre los eventos celebrados en el número 10 de Downing Street, residencia oficial del ejecutivo británico, durante la pandemia de COVID-19. El proceso se fundamentó en dos investigaciones: el informe ejecutivo de la Oficina del Gabinete (publicado el 25 de mayo de 2022 con registros fotográficos) y el informe parlamentario del Comité de Privilegios de la Cámara de los Comunes. Johnson dimitió tras tener acceso al borrador de este segundo documento una semana antes de su publicación oficial el 15 de junio de 2023. En este dictamen definitivo, el comité concluyó que Johnson cometió desacato y engañó de forma deliberada a la cámara baja al negar el carácter de tales reuniones.

Un 9 de abril, pero de 1934, el Pato Donald realiza su primera aparición cinematográfica oficial en el cortometraje La gallinita sabia (The Wise Little Hen), producido por Walt Disney Productions. El debut de este personaje marca el inicio de uno de los iconos más representativos de la animación del siglo XX. A través de largometrajes, producciones de televisión y un mercado de consumo masivo, el personaje se consolidó como un referente de la industria del entretenimiento estadounidense.

Con el paso de las décadas, su diseño morfológico experimentó variaciones anatómicas de acuerdo con la evolución estética del estudio, manteniendo de forma predominante su indumentaria clásica de marinero con gorra y corbatín. Su característico temperamento explosivo, combinado con la identidad sonora provista por el actor de voz Clarence Nash durante 50 años, definió la identidad comercial y el comportamiento del personaje ante el público.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 9 de junio y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 9 de junio?

1815.- Firma del acta final del Congreso de Viena para restablecer las fronteras de Europa tras la derrota de Napoleón.

1829.- Se crea el Banco Español de San Fernando, uno de los antecesores del Banco de España, por una real cédula de Fernando VII.

1924.- La ecuatoriana Matilde Hidalgo se convierte en la primera mujer de Latinoamérica en ejercer el derecho al voto en unas elecciones nacionales.

1948.- Se establece el Consejo Internacional de Archivos bajo los auspicios de la Unesco. En conmemoración, desde 2007 se celebra el 9 de junio el Día Internacional de los Archivos.

1982.- Se aprueban en España los estatutos de autonomía de La Rioja y de la Región de Murcia.

1990.- La tenista yugoslava Mónica Seles, de 16 años, se convierte en la más joven ganadora del torneo Roland Garros, al derrotar en la final a la alemana Steffie Graf.

1999.- Abdalá II es coronado como nuevo rey de Jordania.

2010.- Un tren en Castelldefels (Barcelona) arrolla mortalmente a 12 personas.

2016.- Reino Unido decide separarse de la UE (proceso denominado Brexit) después de apoyarlo el 52 % de la población en un referéndum histórico.

2022.- El Supremo de EE. UU. avala llevar armas en público.

2023.- Los mercenarios del grupo Wagner, liderados por Yevgueni Prigozhin, que luchaban en Ucrania, se rebelan contra la cúpula militar rusa, iniciando una marcha hacia Moscú.

¿Quién nació el 9 de junio?

1781.- George Stephenson, inventor inglés de la locomotora de vapor.

1921.- Guido Munch, astrofísico mexicano, Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 1989.

1930.- Jordi Pujol, presidente de la Generalitat de Cataluña.

1952.- Luis Pastor, cantautor español.

1961.- Michael J. Fox, actor estadounidense de origen canadiense.

1963.- Johnny Depp, actor estadounidense.

2001.- Xolo Maridueña, actor estadounidense.

¿Quién murió el 9 de junio?

1996.- Rafaela Aparicio, actriz española.

2002.- Elena Burke, cantante cubana.

2010.- Marina Semyonova, bailarina rusa.

2013.- Elías Querejeta, productor de cine.

2017.- Adam West, actor estadounidense.

2020.- Pau Donés, cantante y músico español.

2022.- Olivia Valere, empresaria francesa de la noche marbellí.

¿Qué se celebra el 9 de junio?

Hoy, 9 de junio, se celebra el Día de la Región de Murcia y el Día Internacional de los Archivos.

Horóscopo del 9 de junio

Los nacidos el 9 de junio pertenecen al signo del zodiaco Géminis.

Santoral del 9 de junio

Hoy, 9 de junio, se celebra san Columba de Iona.