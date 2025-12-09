Efemérides de hoy 9 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 9 de diciembre?

El 9 de diciembre de 2011, marca un hito histórico para Croacia y para la Unión Europea. En una ceremonia celebrada en Bruselas, el país balcánico firma el tratado de adhesión que sellaba su incorporación al bloque comunitario tras años de negociaciones y reformas. Este acuerdo, fruto de un proceso iniciado en 2003, simbolizó el compromiso croata con los valores europeos y la consolidación democrática en una región que había vivido profundas convulsiones tras las guerras de los años noventa.

La firma del tratado no solo representó un avance político, sino también un mensaje de estabilidad para los Balcanes occidentales. Con su entrada en julio de 2013, Croacia se convirtió en el vigésimo octavo miembro de la Unión, reforzando la estrategia de ampliación como herramienta de paz y desarrollo. El acto fue recibido con optimismo por las instituciones europeas, que destacaron el esfuerzo del país en materia de justicia, economía y derechos humanos, pilares esenciales para integrarse en el proyecto común.

Un 9 de diciembre, pero de 1759, Carlos III, hijo de Felipe V de Borbón y hasta entonces monarca de Nápoles y Sicilia, llega a Madrid para asumir el trono de España tras la muerte de su hermanastro Fernando VI. Su llegada marca el inicio de una etapa reformista que transformará la estructura política, económica y social del país, inspirada en los principios del Despotismo Ilustrado. Con una visión modernizadora, el nuevo rey impulsó medidas para fortalecer la administración, fomentar la economía y consolidar la autoridad real, sentando las bases de un Estado más eficiente en plena Europa ilustrada.

¿Qué pasó el 9 de diciembre?

1905.- Francia promulga la ley de separación entre el Estado y la Iglesia que establece un estado secular.

1939.- Aprobada la nueva Constitución de la República Española, que reemplaza a la de 1876 y que estuvo vigente hasta el final de la guerra civil en 1939.

1949.- La Asamblea General de la ONU aprueba la internacionalización de Jerusalén, ciudad que queda administrada por Naciones Unidas (Resolución 303).

1983.- La ciudad peruana de Cuzco y el santuario Inca de Machu Picchu, declarados bienes culturales de la Humanidad por la UNESCO.

1987.- Primer día de enfrentamientos tras la muerte de cuatro palestinos de Gaza, atropellados por un camión israelí el día anterior. Estalla la primera Intifada.

1992.- Los Príncipes de Gales, Carlos y Diana, anuncian su separación oficial sin divorcio, que llega oficialmente cuatro años después.

2013.- Nace la mayor compañía aérea del mundo, American Airlines Group, al fusionarse las estadounidenses American Airlines y US Airways.

2019.- Los presidentes de Rusia y de Ucrania, Vladimir Putin y Vladimir Zelenski, acuerdan un calendario para el proceso de paz en Ucrania.

2020.- El rey emérito español Juan Carlos paga a Hacienda 678.000 euros por una deuda tributaria.

2021.- Científicos australianos determinan que retrasar un minuto el pinzamiento del cordón umbilical en prematuros reduce el riesgo relativo de muerte o discapacidad en la primera infancia.

2023.- La cineasta española Isabel Coixet recibe el Premio Logro Europeo en el Cine Mundial "por su impresionante contribución al mundo del cine".

¿Quién nació el 9 de diciembre?

1882.- Joaquín Turina, compositor español.

1895.- Dolores Ibárruri, dirigente comunista española.

1916.- Kirk Douglas, actor estadounidense de cine.

1930.- Edoardo Sanguinetti, escritor italiano.

1946.- Sonia Gandhi, política india de origen italiano.

1953.- John Malkovich, actor y director teatral estadounidense.

1977.- Ana Pastor, periodista española.

¿Quién murió el 9 de diciembre?

1641.- Anton Van Dick, pintor flamenco.

1925.- Pablo Iglesias, fundador del PSOE y de la UGT.

1936.- Juan de la Cierva, ingeniero español.

2000.- Julián Marín, torero español.

2009.- Rodrigo Carazo, expresidente de Costa Rica.

2020.- Paolo Rossi, futbolista italiano, héroe del Mundial de 1982.

2021.- Paquito Guzmán, cantante puertorriqueño icono de la Salsa.

¿Qué se celebra el 9 de diciembre?

Hoy, 9 de diciembre, se celebra el Día Internacional contra la Corrupción y Día Internacional contra el Genocidio.

Horóscopo del 9 de diciembre

Los nacidos el 9 de diciembre pertenecen al signo del zodiaco Sagitario.

Santoral del 9 de diciembre

Hoy, 9 de diciembre, se celebran los santos Julián, Suceso y Siro y santa Leocadia.