Los expertos avisan de que cómo colocar el equipaje en los trenes reduce o aumenta la seguridad entre los pasajeros

La Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ( AITAT) señala que los primeros análisis sobre el terreno del accidente ferroviario de Urda ponen de manifiesto el peligro que puede entrañar la forma de colocar los equipajes. Según los expertos, cómo colocar el equipaje en los vagones reduce o aumenta la seguridad. El debate esta entre los pasajeros.

El estudio indica que los trenes deberían tener sistemas para inmovilizar el equipaje. La idea no convence mucho, pero por seguridad se acepta. Muchos usuarios señalan que la inmediatez y la comodidad de entra en el tren se perdería.

Para los investigadores en accidentes e incidentes, que una maleta suelta este al lado o encima del viajero se puede convertir en un peligro. La AITAT estudia posibles cambios en los sistemas de sujeción de las maletas para evitar que puedan desplazarse o salir despedidas en caso de accidente. En el estudio sobre el terreno del accidente de Urda muestra el peligro que puede entrañar la forma en la que se coloca el equipaje en los trenes. Por ello, se estarían estudiando posibles cambios en los sistemas de sujeción de las maletas para evitar que puedan desplazarse o salir despedidas en caso de accidente.

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