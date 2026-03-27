Efemérides de hoy 27 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 27 de marzo?

El 27 de marzo de 2021, China e Irán firman un pacto de cooperación económica de 25 años. El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, y su homólogo iraní, Mohammad Javad Zarif, suscriben un acuerdo en el que ambos países salen reforzados. Mediante este pacto, Irán conseguía blindar su economía gracias a la inversión china en sectores estratégicos, estimada en 400.000 millones. A cambio, Beijing se beneficiaría de un suministro constante de petróleo y gas iraní, garantizando el flujo del crudo por el estrecho de Ormuz; el gigante asiático es el mayor importador de hidrocarburos del mundo. Por otra parte, la medida sirvió como un parche para la economía de Irán, perjudicada tras la imposición de sanciones económicas por Estados Unidos.

Un 27 de marzo, pero de 1973, Marlon Brando rechaza el premio Óscar a mejor actor por su interpretación de Vito Corleone en “El Padrino”. En su lugar, Sacheen Littlefeather acude a la ceremonia con el mandato explícito de declinar el galardón. Brando, vinculado al Movimiento Indígena Estadounidense (AIM), redactó un manifiesto de quince páginas para que Littlefeather lo leyera íntegramente; sin embargo, esta acción contravenía los protocolos de tiempo de la Academia. Tan solo tenía un minuto, el productor de la 45º edición de los Oscar, Howard W. Koch, amenazó con un desalojo violento en caso de que sobrepasara el límite establecido. En el discurso, sintetizó el mensaje de Brando, rechazaba el premio por el trato que los nativos americanos estadounidenses recibían por parte de la élite de Hollywood, así como la ocupación de Wounded Knee.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 27 de marzo y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 27 de marzo?

1854.- Francia e Inglaterra, aliadas de Turquía, declaran la guerra a Rusia con lo que comienza la Guerra de Crimea.

1871.- Las selecciones nacionales de rugby de Escocia e Inglaterra juegan en Edimburgo el primer partido internacional de esta modalidad deportiva.

1933.- Japón se retira de la Sociedad de Naciones.

1958.- Nikita Kruschev asume la presidencia del Consejo de ministros de la Unión Soviética.

1977.- Choque de dos aviones en el aeropuerto de Los Rodeos, en la isla española de Tenerife, la mayor catástrofe aérea de la historia de la aviación comercial, con 583 muertos y 61 heridos.

1994.- Liberada María Angels Feliú, conocida como "la farmacéutica de Olot" (Gerona), tras permanecer secuestrada más de 16 meses.

1999.- Durante la celebración del I Congreso sobre Comunicación Social de la Ciencia se firma la Declaración de Granada, un documento con el que se pretende avanzar en la comunicación de la ciencia en el siglo XXI.

2006.- La Sexta comienza sus emisiones en España. Emitía en pruebas desde el 16 de diciembre anterior.

2008.- El cineasta, José Luis Borau, y el escritor, José María Merino, elegidos académicos de la Lengua.

2022.- Will Smith, ganador del Oscar al mejor actor protagonista, agrede al cómico Chris Rock tras un chiste de este sobre su esposa.

2023.- Humza Yousaf, es elegido nuevo líder del Partido Nacional Escocés (SNP).

¿Quién nació el 27 de marzo?

1845.- Wilhelm Roentgen, físico alemán

1903.- Xavier Villaurrutia, poeta y escritor mexicano.

1909.- Ben Webster, saxofonista de jazz estadounidense.

1927.- Mstislav Rostropovich, músico ruso.

1952.- María Schneider, actriz de cine francesa.

1955.- Mariano Rajoy, político español.

1961.- Tony Rominger, ciclista suizo.

¿Quién murió el 27 de marzo?

1770.- Juan Bautista Tiépolo, pintor italiano.

1968.- Yuri Gagarin, primer astronauta soviético.

1995.- Ana Mariscal, actriz y directora de cine española.

2001.- Francisco Seara, piloto venezolano de motociclismo.

2002.- Billy Wilder, cineasta norteamericano.

2018.- Stéphane Audran, actriz francesa.

2022.- Enrique Pinti, actor y director, icono del humor argentino.

¿Qué se celebra el 27 de marzo?

Hoy, 27 de marzo, se celebra el Día Mundial del Teatro.

Horóscopo del 27 de marzo

Los nacidos el 27 de marzo pertenecen al signo del zodiaco Aries.

Santoral del 27 de marzo

Hoy, 27 de marzo, se celebran los santos Marolas, Alejandro y Lázaro.