Efemérides de hoy 23 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 23 de febrero?

El 23 de febrero de 1893, el ingeniero mecánico alemán Rudolf Christian Karl Diesel obtiene la patente del motor diésel, un sistema de combustión interna que utiliza gasóleo como combustible en lugar de gasolina convencional. El diseño se basa en el encendido por compresión, un principio que permite alcanzar un mayor rendimiento térmico al prescindir de bujías y aprovechar altas presiones dentro del cilindro. Diesel, que trabajaba para la firma MAN, concibe su motor con el objetivo de lograr una eficiencia muy superior los motores existentes a finales del siglo XIX.

El primer modelo real se construye en el año 1897, consiguiendo una eficiencia muy elevada para la época. Su robustez y bajo consumo favorecen su rápida adopción en industria, transporte marítimo y ferrocarril. Con el paso del tiempo, el motor diésel se extiende también al automóvil y se convierte en una pieza clave del desarrollo del transporte mundial.

Un 23 de febrero, pero de 1983, el Gobierno español decreta la expropiación forzosa de Rumasa, el grupo de empresas españolas propiedad de la familia Ruiz-Mateos. La decisión la adopta el Ejecutivo presidido por Felipe González y es anunciada por el ministro de Economía, Miguel Boyer, al considerar que se encuentra en una grave situación financiera. Rumasa agrupa entonces más de 700 empresas, cerca de 60.000 trabajadores y un importante entramado bancario e industrial.

El Gobierno justifica la medida por el elevado endeudamiento, la falta de transparencia contable y el riesgo sistémico para la economía. La expropiación provoca un intenso debate político y social, que desemboca en una larga batalla legal de José María Ruiz-Mateos contra el Estado.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 23 de febrero y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 23 de febrero?

1455.- El alemán Johannes Gutenberg, inventor de la imprenta, finaliza en Maguncia la impresión en caracteres móviles de la Biblia.

1739.- El salteador de caminos inglés Dick Turpin es identificado a partir del reconocimiento de su letra en una carta por un viejo maestro.

1765.- El químico y físico británico Henry Cavendish descubre el hidrógeno, el más ligero de los gases conocidos.

1854.- El Estado Libre de Orange (Sudáfrica) accede oficialmente a la independencia tras la firma del Tratado de Bloemfontein con los británicos.

1904.- Representantes de Japón y Corea finalizan las negociaciones sobre el tratado que convierte al segundo en protectorado del primero.

1945.- El fotógrafo Joe Rosenthal toma la popular instantánea del izado de la bandera estadounidense en la isla japonesa de Iwo Jima durante la Segunda Guerra Mundial.

1981.- El teniente coronel Antonio Tejero y efectivos de la Guardia Civil asaltan el Congreso de los Diputados en un intento fallido de golpe de Estado contra la democracia española.

1984.- El senador socialista y miembro del Parlamento vasco Enrique Casas es asesinado por los Comandos Autónomos Anticapitalistas en San Sebastián.

1988.- Un real decreto regula la incorporación a las Fuerzas Armadas de las mujeres.

1997.- Científicos escoceses comunican la clonación de una oveja llamada 'Dolly' a partir de una célula adulta de su especie en julio de 1996.

2017.- La Audiencia Nacional condena a Rodrigo Rato y a Miguel Blesa por apropiación indebida en el caso de las 'tarjetas black' de Bankia.

¿Quién nació el 23 de febrero?

1756.- Juan Pablo Forner, escritor español.

1940.- Peter Fonda, actor estadounidense.

1954.- Rosendo Mercado, guitarrista y cantante español.

1983.- Emily Blunt, actriz británica.

2012.- Estela de Suecia, aristócrata sueca, hija primogénita de la princesa Victoria.

¿Quién murió el 23 de febrero?

1821.- John Keats, poeta inglés.

1955.- Paul Claudel, poeta y dramaturgo francés.

2000.- Stanley Matthews, futbolista británico.

2006.- Telmo Zarraonandia, 'Zarra', futbolista español.

2014.- Alice Herz-Sommer, pianista checa, la superviviente más longeva del Holocausto.

2022.- Juan Pablo Colmenarejo, periodista español.

¿Qué se celebra el 23 de febrero?

El 23 de febrero se celebra el Día del Compromiso Internacional del Control del Mercurio.

Horóscopo del 23 de febrero

Los nacidos el 23 de febrero pertenecen al signo del zodiaco Piscis.

Santoral del 23 de febrero

Hoy, 23 de febrero, se celebran san Policarpo, san Sireno y santa Marta, virgen, patrona de Astorga.