Efemérides de hoy 2 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 2 de julio?

El 2 de julio de 2021, Estados Unidos retira a sus tropas de la base aérea de Bagram, en Afganistán. La operación para replegar a sus soldados poco a poco encaminaba a su cierre y sin avisar a los afganos, los militares salieron del país y cediendo el control del cuartel al ejército local. Aunque no dejaron nada. Los EE. UU. se encargaron de destruir todo el armamento o material sensible que pudiera ser usurpado por parte del ejército talibán. El personal de ingeniería militar desconectó la red eléctrica, apagando así el que había sido el principal centro de operaciones de la OTAN durante los 20 años de ocupación. Tal fue la desconexión con el Gobierno de la República Islámica de Afganistán que, las tropas del país norteamericano no notificaron formalmente al general afgano Asadullah Kohistani que las instalaciones ahora estaban bajo su control. Solo se dieron cuenta cuando, unas patrullas afganas, comprobaron que las torres de vigilancia estaban vacías.

Mientras tanto, la ofensiva talibán continuó expandiendo sus áreas de control. En tan solo tres meses habían conseguido pasar de poseer 77 distritos a 221.

Un 2 julio de 1971, la banda de rock británica 'Queen' da su primer concierto con la plantilla que acabaría haciendo historia: Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y la última incorporación, el bajista John Deacon. Era el primer paso de un viaje que llevaría a estos cuatro miembros al estrellato. No hay grabaciones de este directo, pero al ser esta la formación que se mantendría hasta la muerte de Mercury es evidente que la química con Deacon quedó plasmada en el escenario. Aunque reservado, John Deacon es una parte vital de Queen. Fue él quien, junto a David Bowie, aportó el riff de bajo en la apertura de 'Under Pressure'. Varios de los temas más populares y reconocidos de la banda son composición de Deacon: 'I Want to Break Free', 'Another One Bites the Dust', 'Spread Your Wings' o 'Friends Will Be Friends' entre otros.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 2 de julio y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 2 de julio?

1865.- Creación del Ejército de Salvación en Londres.

1928.- Voto sin restricciones a las mujeres mayores de 21 años en Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

1956.- Elvis Presley graba sus canciones 'Hound Dog' y 'Don't Be Cruel'.

1966.- Francia realiza su primera prueba nuclear en el atolón de Mururoa, en la Polinesia (Pacífico), después de las iniciales de Argelia.

1982.- España y Estados Unidos firman el Convenio de Amistad, Defensa y Cooperación, que sustituye al de 1976, con plena soberanía española sobre las bases y prohibición de armas nucleares en su territorio.

1988.- Juan Pablo II excomulga al arzobispo tradicionalista Marcel Lefebvre y a varios obispos.

1994.- Conchita Martínez, primera tenista española en ganar Wimbledon al imponerse a Martina Navratilova.

1996.- Altos Hornos de Vizcaya cierra el último de sus pozos siderúrgicos, el denominado '2-A' o 'María Ángeles', tras 94 años de existencia.

2006.- El Movimiento Al Socialismo, del presidente Evo Morales, gana con mayoría las elecciones a la Asamblea Constituyente en Bolivia.

2010.- La Asamblea General de la ONU crea el organismo 'ONU Mujeres'.

2019.- El Consejo Europeo propone los nuevos altos cargos de la UE: Ursula von der Leyen, Charles Michel, Josep Borrell y Christine Lagarde.

¿Quién nació el 2 de julio?

1874.- Pedro Paulet, ingeniero peruano considerado el padre de la astronáutica.

1903.- Olav V, rey de Noruega.

1929.- Imelda Marcos, viuda del expresidente filipino.

1942.- Vicente Fox, expresidente mexicano.

1945.- José Luis Corcuera, exministro español socialista.

1986.- Lindsay Lohan, actriz y cantante estadounidense.

1990.- Margot Robbie, actriz australiana.

¿Quién murió el 2 de julio?

1778.- Jean-Jacques Rousseau, escritor y filósofo suizo.

1932.- Manuel II, último rey de Portugal.

1977.- Vladimir Nabokov, escritor ruso-estadounidense.

1992.- José Monge Cruz, 'Camarón de la Isla', cantaor español.

1997.- James Stewart, actor estadounidense.

1999.- Mario Puzo, escritor estadounidense.

2008.- Simone Ortega, escritora española.

¿Qué se celebra el 2 de julio?

Hoy, 2 de julio, se celebra el Día Internacional del Periodista Deportivo.

Horóscopo del 2 de julio

Los nacidos el 2 de julio pertenecen al signo del zodiaco Cáncer.

Santoral del 2 de julio

Hoy, 2 de julio, se celebra san Felicísimo de Martir.