Efemérides de hoy 18 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 18 de marzo?

El 18 de marzo de 1990, la República Democrática Alemana vive una jornada histórica al celebrar las primeras elecciones libres de su historia, apenas cuatro meses después de la caída del Muro de Berlín. La cita con las urnas registró una participación masiva del 92,88 %, un dato que reflejó tanto la movilización ciudadana como el deseo de cambio tras décadas de monopolio político del Partido Socialista Unificado. Por primera vez, los ciudadanos del Este pudieron elegir sin tutela ni listas únicas, en un clima marcado por la apertura política y la presión social por una transformación profunda del sistema.

Los comicios supusieron además un punto de no retorno hacia la reunificación alemana. La victoria de la Alianza por Alemania, encabezada por la Unión Demócrata Cristiana, abrió el camino a un gobierno comprometido con la integración rápida en la República Federal. Aquel resultado aceleró los acuerdos políticos y económicos que desembocarían, apenas siete meses después, en la desaparición de la RDA como Estado. Las elecciones del 18 de marzo quedaron así inscritas como el acto fundacional de la democracia en la Alemania oriental y el preludio del fin de la Guerra Fría en el país.

Un 18 de marzo, pero de 1526, Francisco I de Francia regresa a París tras casi un año de cautiverio en Madrid, donde había sido recluido por orden del emperador Carlos V después de su derrota y captura en la batalla de Pavía (1525). La liberación del monarca francés fue posible tras la firma del Tratado de Madrid, un acuerdo impuesto bajo coacción que incluía duras concesiones territoriales y la entrega de sus hijos como rehenes. Aunque el rey cruzó la frontera como hombre libre, su vuelta simbolizó tanto el final de un episodio humillante como el inicio de una nueva etapa de tensión diplomática en Europa, ya que Francisco I se negó posteriormente a cumplir lo pactado, reavivando el pulso entre las grandes potencias del Renacimiento.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 18 de marzo y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 18 de marzo?

1700.- Creación de la Academia de Ciencias de Berlín.

1871.- Estalla el conflicto que dio origen a la "Comuna de París", la primera experiencia de gobierno popular socialista en Europa que acabó con una sangrienta represión en mayo de ese año.

1901.- El inventor rumano Traian Vuia realiza el primer vuelo con un avión autopropulsado más pesado que el aire.

1902.- El tenor italiano Enrico Caruso realiza su primera grabación fonográfica, "Vesti la giubba" de Leoncavallo.

1913.- Asesinado el rey Jorge I de Grecia en Salónica.

1937.- Encíclica "Divini Redemptoris", de Pío XI, contra el ateísmo comunista.

1940.- Adolf Hitler y Mussolini se reúnen en el paso de Brenner, en el norte de Italia, la tercera de las reuniones celebradas entre los dos políticos.

1965.- El cosmonauta ruso Aleksei Leonov primer ser humano en realizar un paseo espacial.

2001.- La izquierda francesa conquista por primera vez en más de un siglo la alcaldía de París.

2014.- Firma de la reincorporación de la península de Crimea a Rusia, dos días después de un referéndum ganado por los partidarios de la incorporación.

2022.- El Gobierno español avala por primera vez el plan de autonomía marroquí para el Sáhara a cambio de colaboración en los flujos migratorios y la no intervención en Ceuta y Melilla.

¿Quién nació el 18 de marzo?

1858.- Rudolf Diesel, ingeniero alemán, inventor del motor que lleva su nombre.

1869.- Arthur Neville Chamberlain, estadista inglés.

1911.- Gabriel Celaya, poeta español.

1928.- Miguel Poblet, ciclista español.

1929.- Fidel Ramos, presidente de Filipinas.

1955.- Ana Obregón, actriz española.

1969.- Jimmy Morales, actor, escritor y político, 50º presidente de Guatemala.

¿Quién murió el 18 de marzo?

1870.- Joaquín Gaztambide, compositor español.

1990.- José Vega de los Reyes, "Gitanillo de Triana", torero español.

1992.- Antonio Molina, cantante español.

2009.- Meira Delmar, poetisa colombiana.

2017.- Chuck Berry, cantante estadounidense.

2020.- Joaquín Peiró, futbolista y entrenador.

2023.- Pedro Solbes, político español, excomisario europeo de Asuntos Económicos.

¿Qué se celebra el 18 de marzo?

Hoy, 18 de marzo, se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas de la Juventud.

Horóscopo del 18 de marzo

Los nacidos el 18 de marzo pertenecen al signo del zodiaco Piscis.

Santoral del 18 de marzo

Hoy, 18 de marzo, se celebran los santos Cirilo de Jerusalén, Anselmo y Salvador de Horta.