Efemérides de hoy 14 de abril de 2026: ¿Qué pasó el 14 de abril?

El 14 de abril de 2005, el príncipe Carlos de Inglaterra y Camilla, recién casados por lo civil unos días antes en Windsor, protagonizan su primer acto oficial conjunto tras el enlace. La pareja interrumpió su luna de miel en Escocia para cumplir con este compromiso público, que marcó el inicio de la agenda institucional de Camilla como miembro de la familia real británica y simbolizó la normalización oficial de su papel junto al heredero al trono.

El acto tuvo lugar en la localidad escocesa de Ballater, cerca de la residencia de Birkhall, donde el matrimonio participó en la inauguración de un parque infantil, en un ambiente cercano y bajo la atención de vecinos y medios de comunicación. Este primer compromiso público fue interpretado como un gesto de continuidad y estabilidad de la monarquía, tras una boda que había suscitado gran expectación, y supuso la presentación formal de Camilla en su nueva condición dentro de la institución real.

Un 14 de abril, pero de 1865, Abraham Lincoln, presidente de Estados Unidos, resulta herido de un disparo en la nuca mientras asiste a una representación teatral en el Teatro Ford de Washington, cuando la Guerra de Secesión acababa de concluir. Aunque sobrevivió inicialmente al atentado, la gravedad de la herida hizo imposible su recuperación y falleció en la madrugada del 15 de abril, convirtiéndose en el primer presidente estadounidense asesinado. El magnicidio conmocionó al país y marcó de forma decisiva el inicio del complejo periodo de la Reconstrucción tras la guerra civil.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 14 de abril y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 14 de abril?

1894.- Thomas Edison presenta el kinetoscopio, precursor de las películas cinematográficas.

1900.- Creación de la Unión Ciclista Internacional.

1907.- Fuerte terremoto en Acapulco (México), que destruye casi toda la ciudad.

1909.- El Gobierno otomano asesina a unos 30.000 cristianos armenios en la ciudad de Adana Vilayet (Turquía), conocido como la masacre de Adana.

1912.- El 'Titanic', el mayor trasatlántico del mundo choca con un iceberg frente a la isla canadiense de Terranova y se hunde durante la noche del 14 al 15 de abril. Mueren 1.513 personas.

1929.- Se inaugura el circuito automovilístico de Mónaco.

1931.- Proclamación de la Segunda República en España y constitución de un Gobierno provisional presidido por Niceto Alcalá Zamora. Francesc Maciá proclama el Estado catalán y se erige en presidente. El rey Alfonso XIII parte hacia el exilio.

1936.- El grupo de teatro 'La Barraca', creado por Federico García Lorca, hace su última representación en Barcelona.

1958.- La nave espacial soviética Sputnik 2 se desintegra con la perrita Laika en su interior al penetrar en la atmósfera.

1988.- Aprobada la ley de televisión privada en España.

2021.- El Museo del Prado recibe la donación de 'Aníbal vencedor', primera obra documentada de Goya.

¿Quién nació el 14 de abril?

1578.- Felipe III de Austria, futuro rey de España.

1892.- Juan Belmonte, torero español.

1926.- Leopoldo Calvo-Sotelo, político español.

1951.- José María Mendiluce, escritor y político español.

1955.- Millán Salcedo, actor y humorista español excomponente del dúo 'Martes y Trece'.

1976.- Santiago Abascal, político español.

1988.- Roberto Bautista Agut, tenista español.

¿Quién murió el 14 de abril?

1759.- George Frideric Haendel, músico inglés.

1917.- Lejzer L. Zamenhof, lingüista ruso, creador del esperanto.

1986.- Simone de Beauvoir, escritora francesa.

2012.- Pedro Macías, periodista y presentador de televisión español.

2015.- Percy Sledge, cantante estadounidense.

2019.- Bibi Andersson, actriz sueca.

2021.- Bernie Madoff, financiero estadounidense.

¿Qué se celebra el 14 de abril?

Hoy, 14 de abril, se celebra el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas y Día Mundial de la Cuántica.

Horóscopo del 14 de abril

Los nacidos el 14 de abril pertenecen al signo del zodiaco Aries.

Santoral del 14 de abril

Hoy, 14 de abril, se celebran los santos Máximo, Tiburcio, Valeriano, Lamberto y Abundio.