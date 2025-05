Muere José Mujica, el presidente más humilde del mundo

Quiso contarlo él mismo en abril de 2024. Mujica convocaba a los medios para explicar que los médicos le habían detectado cáncer de esófago. El veterano político entonces bromeaba con que la muerte le había rondado muchas veces, pero en esta ocasión el asunto era serio: "Esta vez me parece que viene con la guadaña en ristre".

3 meses más tarde anunciaba que se moría. Así lo reconocía Mujica al diario Búsqueda. El cáncer se había extendido al hígado y se negaba a pasar por más tratamientos ni sufrir más pinchazos. "Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me acosen con entrevistas al pedo ni nada más. Se terminó mi ciclo, hace rato. Sinceramente, me estoy muriendo y el guerrero tiene derecho a su descanso".

El carismático político pasó sus últimos días en su chacra de Varela a las afueras de la capital. En la austera y sencilla casita en la que siempre vivió, incluso siendo presidente. Aquí era feliz cultivando la tierra y criando gallinas junto a su compañera de vida Lucía Topolansky, que también fue vicepresidenta de Uruguay.

De familia pobre, Pepe Mujica empezó a trabajar a los 7 años vendiendo flores. Se interesó por la política tras abandonar sus estudios de Bachillerato. Fue miembro del grupo guerrillero urbano de izquierda Tupamaros en los convulsos años 60 y 70. Una época oscura y violenta con acusaciones de asesinato que Mujica justificaba porque era momento, decía, de luchar contra la represión.

Es precisamente en durante una operación clandestina donde conoce a Topolansky: él tiene 37 años y dirige un grupo armado rebelde. Ella con 27 es experta en falsificación de documentos. Juntos roban bancos y huyen de las autoridades hasta que Mújica es detenido pocos meses después.

Es 1972 y Mujica comienza su periplo por diferentes cárceles del país. Sale libre 15 años más tarde tras haber sufrido torturas. En su cuerpo también hay rastro de sus dos intentos de fuga y seis heridas de bala. Es entonces cuando se reencuentra con Topolanksy con la que se había cruzado solo dos cartas durante todo su cautiverio: los guardas confiscaban la correspondencia de la pareja.

El carismático líder entra de lleno en política. Es elegido diputado en las elecciones de 1994 y senador 5 años más tarde. Su ascenso es imparable. Con el presidente Tabaré Vázquez asume la cartera de Agricultura y Pesca y de 2010 a 2105 se convierte en presidente de Uruguay.

Para muchos su mayor legado fue haber conseguido la reducción de la pobreza: del 40% pasó al 12% lo que permitió que la economía creciera casi un 75% y el nivel de desigualdad alcanzara su nivel más bajo en la historia del país. Otro de los logros de “Pepe” fue descentralizar la educación con la creación de la Universidad Tecnológica: las familias no tenían ya que separarse para poder estudiar. Y su apuesta por la diversificación energética convirtió a Uruguay en referente de la energía renovable a nivel mundial. También aprobó la legalización del aborto y la regulación del cannabis para combatir el narcotráfico.

El presidente más humilde del mundo

El presidente más humilde del mundo, como le bautizó la prensa, donaba el 85% de su sueldo para la construcción de viviendas destinada a los más desfavorecidos.

Siempre combativo continuó recibiendo visitas hasta el último momento de su muerte. Eran muchos los líderes políticos que buscaban su consejo y respetaban su figura: la de un hombre siempre fiel a sus ideales. Mújica dejó por escrito su voluntad de ser enterrado en su chacra, junto a su querida mascota.

"Yo me voy a morir acá. Ahí afuera hay un sequoia grande. Está Manuela enterrada ahí. Estoy haciendo los papeles para que ahí también me entierren a mí. Y ya está".

