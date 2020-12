Edu Soto califica de Dios del Olimpo a Matías Prats y él reacciona así: "Carlos Latre me imita bastante bien"

"Saludamos en directo a Edu Soto quién aprovechó el encierro por el coronavirus para crear. ¿Acabas de estrenar una obra de teatro ideada en esos días de aislamiento?", ha preguntado Matías Prats en el informativo de Antena3 Noticias.

La imitación de Matías

"Nos ha resultado divertido descubrir en su espectáculo esta escena que vamos a ver", ha afirmado Matías Prats. Carlos Latre imita a Matias Prats en la nueva función de Edu Soto. "Hemos estrenado después de superar el confinamiento y es maravilloso ver que hay público que se atreve ir al teatro porque el teatro es un lugar seguro" ha explicado Soto.

Matías Prats entonces ha respondido que "estamos haciendo realidad de una entrevista que usted ya imagino creando la obra. En un momento, la realidad es peor que la ficción".

"Matías yo te imaginé a ti y me pareciste totalmente inaccesible porque tú estás en el Olimpo de los presentadores de televisión y tengo un amigo que se llama a Carlos Latre que me dijo, 'yo te hago de Matías'. Así que te tienen que pitar los oídos cada noche porque él hace de ti yo me lo creo porque te imita perfectamente" ha explicado Edu Soto.

Nueva obra

Edu Soto ha estrenado 'Post' un espectáculo musical inspirado en la situación actual de los artistas durante la pandemia del coronavirus. Se ha estrenado en el teatro Príncipe Gran Vía, en Madrid. Mónica Carrillo ha preguntado a Edu Soto sobre la situación de los artistas. "¿Qué tal va este arriesgado estreno?".

"Pues mira, yo estoy sorprendido y cada noche pido que el aplauso cese y les doy las gracias al público porque tenemos el teatro lleno casi todas las noches" ha explicado Soto.

El protagonista de 'Post', que se llama Edu, no encuentra otra manera de pasar el confinamiento provocado por la pandemia de coronavirus que ocupando un teatro en el que trabaja su progenitor como portero. Decide unirse a otros artistas y crear un nuevo espectáculo que se pueda representar en la post pandemia del coronavirus.