Duras imágenes: Un menor recibe una paliza brutal a plena luz de día en Sant Joan de Vilatorrada, Barcelona

Un menor de edad ha recibido una paliza brutal este fin de semana a plena luz del día en las calles de la localidad de Sant Joan de Vilatorrada, Barcelona.

Como se aprecia en las imágenes, varios adolescentes lo rodeaban y uno de ellos comenzó a darle patadas en diferentes partes del cuerpo, especialmente en la cabeza, con violencia y sin ningún tipo de reparo. Antes de propinarle esta agresión, se observa cómo un chico le da el móvil que graba los hechos a una persona.

En la grabación se aprecia también cómo otros tres chicos observan al agresor sin intervenir. Unos instantes antes de que recibir los golpes, el responsable de esta paliza amenazaba a la víctima exigiendo que se quitase las gafas, ante lo que este se niega. Después, le amenaza con hacerle daño, y a los pocos segundos ya se había lanzado a pegarle.

El chico comienza a darle golpes en la cabeza y en la cara repetidamente y la víctima cae al suelo. Una vez le ha golpeado, el joven se queda quieto en el suelo, sin moverse y malherido, ante lo que se observa cómo el agresor se acerca a él y aparentemente recoge lo que podrían ser algunas pertenencias personales. A pesar de esto, la familia del menor no ha denunciado hasta ahora lo ocurrido.

Por el momento se siguen investigando las causas que pudieron desembocar en esta trifulca.

Agresión física en León

El pasado 22 de marzo tuvo lugar otra paliza en un pub del municipio leonés de La Bañeza. Cinco mujeres de entre 18 y 24 años fueron detenidas por haber agredido a una mujer transexual. La víctima fue Bianca Lizbeth Fernández, actual Miss Benavente y Miss Trans Zamora.

En consecuencia, la Guardia Civil llevó a cabo la operación AZADI y detuvo a estas personas, que participaron tanto en los insultos homófobos y tránsfobos como en la agresión física. La mujer tuvo que ser asistida en el Centro de Salud de la localidad.

La víctima denunció los hechos tanto en redes sociales como ante la Guardia Civil de Benavente, Zamora. La pelea sucedió en la madrugada del domingo cuando la mujer agredida fue al baño del pub. En la puerta se encontraba un grupo de mujeres que la increparon con comentarios e insultos tránsfobos como que "era un hombre" o "travelo de mierda".

La Miss se encerró en el baño, pero al salir recibió una "brutal paliza con botellazos y patadas en la cara". Esta agresión le causó "múltiples contusiones y una brecha en un párpado que casi le ocasiona la pérdida de un ojo", según han informaron el lunes fuentes de la Guardia Civil.

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