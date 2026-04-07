Al menos un muerto y decenas de heridos al chocar un tren de alta velocidad y un camión militar al norte de Francia

El maquinista de un tren de alta velocidad (TGV) ha muerto este martes y al menos trece personas han resultado heridas, dos de ellas en estado crítico, tras un grave accidente ocurrido en el norte de Francia. El convoy colisionó con un camión que transportaba material militar en un paso a nivel situado entre las ciudades de Béthune y Lens, según han informado fuentes de la fiscalía y operadores ferroviarios.

El siniestro tuvo lugar alrededor de las 7:00 horas en el paso a nivel de Mazingarbe, dentro del municipio de Bully-les-Mines, de acuerdo con el diario La Voix du Nord. El tren, que cubría la ruta entre Dunkerque y Paris con 243 pasajeros a bordo, impactó contra el remolque de un camión que cruzaba las vías en ese momento.

Como consecuencia del choque, el conductor del tren perdió la vida en el acto, mientras que varios pasajeros resultaron heridos de diversa consideración. También ha resultado herido el chófer del camión, que ha sido detenido, aunque por el momento no ha trascendido si se trata de un civil o de un militar. La prefectura confirmó a la AFP que el vehículo transportaba material militar, si bien no presentaba el aspecto habitual de este tipo de transporte. En este sentido, Fabien Villedieu, representante del sindicato SUD Rail, señaló que no se trataba de "un camión del ejército, de tipo camuflaje".

Por ahora, ni la compañía ferroviaria SNCF ni la prefectura local han ofrecido detalles sobre las circunstancias exactas en las que se produjo el choque.

A primera hora del martes, los servicios de emergencia desplegaron un amplio dispositivo en la zona del siniestro. Equipos de rescate y técnicos trabajaron alrededor del tren, que presentaba una parte visiblemente hundida, según constataron periodistas de AFP sobre el terreno. En total, y de acuerdo con la prefectura, fueron movilizados 88 efectivos del cuerpo de bomberos para atender la emergencia.

El accidente ha provocado importantes alteraciones en el tráfico ferroviario. El servicio regional TER de la región de Hauts-de-France ha anunciado la interrupción de la circulación entre Béthune y Lens durante toda la jornada. Asimismo, se ha suspendido el suministro eléctrico en varias líneas clave, entre ellas los ejes Lille-Béthune, Lille-Lens y Lille-Douai.

Por su parte, el ministro de Transportes de Francia, Philippe Tabarot, ha comunicado que se desplazará al lugar del accidente acompañado por el consejero delegado de la compañía ferroviaria estatal SNCF, Jean Castex, para seguir de cerca la situación.