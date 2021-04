Los duques de Cambridge celebran su décimo aniversario con este vídeo

Los personajes públicos más famosos del Reino Unido después de la Reina Isabel, los duques de Cambridge, han celebrado este jueves su décimo aniversario. Se casaron el 29 de abril de 2011 y han querido agradecer a todas las felicitaciones y el cariño de sus seguidores con este video. Podemos ver al príncipe Guillermo y a Catalina Middleton con sus hijos, en la costa británica, disfrutando de un día en familia.

La pareja cumple 10 años de casados y cada vez son más quienes piensan que serán el futuro de la la monarquía británica. El príncipe Guillermo tiene 38 años y es el segundo en la línea de sucesión al trono, por encima sólo está su padre, Carlos de Gales que tiene ya 74 años. Los Duques de Cambridge se casaron en la abadía de Westminster tras 7 años de noviazgo que se consolido en la universidad escocesa de St. Andrews. Ahora son padres de 3 hijos: el príncipe Jorge, que tiene 7 años; la princesa Carlota, de 5, y el príncipe Luis, de 3 años.

Los favoritos del pueblo

Son los personajes públicos más famosos de todo el Reino Unido después de la reina Isabel II, abuela del príncipe Guillermo. A lo largo de su vida en pareja, han sabido adoptar perfectamente el mensaje "Never complain, never explain" ("nunca quejarse, nunca justificarse"). Es uno de los principales lemas de la Corona Inglesa y fundamental para el ejercicio y funciones del duque y la duquesa de Cambridge. Los dos han sabido combinar sus obligaciones con la discreción personal que supone pertenecer al ámbito de la realeza.