El dueño de un bar de Castellón se declara en rebeldía y permite fumar en su local

Inspectores de la Conselleria de Sanidad han levantado hoy acta contra un bar de Castellón en el que se permite fumar desde que ayer sus dueños se declararan "objetores" de la ley antitabaco porque, según dicen, sus ingresos descendieron entre el 75 y 80 por ciento los días que la aplicaron.

Así lo ha explicado hoy uno de los propietarios del bar Espirit, Fernando Tejedor, quien ha asegurado que su decisión de incumplir la legislación es "firme" y se debe a que tanto para él como para su socio lo prioritario es "defender el negocio y más en época de crisis".

Los inspectores han levantado un acta en la que consta que el bar, situado en la avenida de Valencia de Castellón, está incumpliendo la legislación, después de comprobar que "la gente estaba fumando" en el local, "los ceniceros tenían colillas" y en las puertas hay carteles en los que se "indica claramente que el bar es para fumadores".

Al dueño del bar no le han "nombrado sanciones" ni le han explicado a cuánto ascenderá la multa, según ha dicho, pero asegura que resolverá la situación "como sea" y dejará que sus clientes fumen, como indica el letrero en las puertas del establecimiento, en el que se lee:

"Acceso permitido a fumadores. Los no fumadores, bajo su responsabilidad". Tejedor ha señalado que el 2 y el 3 de enero abrieron las puertas del local cumpliendo la legislación y detectaron que "la caja bajó entre un 75 y un 80 por ciento", mientras que "la luz, los pagos y las facturas vienen igual". "No podemos sobrellevar todo esto, es un jaleo. Mi socio y yo decidimos que no quedaba otra alternativa que tirar para adelante.

El bar lo hemos tenido lleno durante toda la mañana", ha explicado. El propietario ha anunciado que están dispuestos a movilizar a más hosteleros e invitarles a que imiten su actitud, para lo que diseñarán un blog en el que "recoger firmas y todo lo que piensa la gente de la ley", y que saldrán "por la ciudad" con el objetivo de que los vecinos les apoyen y firmen en contra de la ley.