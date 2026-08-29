La Guardia Civil frustra un alijo de droga tras una persecución a narcos en Sanlúcar de Barrameda

Un dispositivo de la Guardia Civil conjunto con la Policía Nacional frustró este pasado viernes un alijo de droga en Sanlúcar de Barrameda, concretamente en la playa de Bonanza, tras una persecución marítima.

Varias embarcaciones que transportaban droga fueron detectadas por patrulleras de la Guardia Civil cuando trataban de navegar por el entorno del río. Ante la presión policial, sus ocupantes terminaron llevando las lanchas hasta la orilla y huyeron por tierra.

Fueron tres las embarcaciones intervenidas, de unos siete metros de eslora, y se cifró en más de 80 los paquetes de droga recuperados, localizados tanto en las lanchas como en distintos puntos de la orilla.

El operativo se extendió por un tramo de aproximadamente 300 metros entre Bajo de Guía y Bonanza, mientras agentes de ambos cuerpos han tratado de localizar a los ocupantes de las embarcaciones después de que estos se dispersaran por la zona.

Se detuvo a uno de los presuntos implicados, por un supuesto delito de tráfico de drogas. La investigación ha quedado en manos de la Guardia Civil.