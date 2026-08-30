Un hombre muere atropellado por un coche cuando caminaba por Fuenlabrada

Un atropello mortal ha tenido lugar en Fuenlabrada en la M-506. El Summa112 ha confirmado el fallecimiento de un hombre de mediana edad tras ser atropellado por un coche cuando caminaba por la calzada.

El conductor del coche ha tenido que ser atendido por crisis de ansiedad, la Guardia Civil continúa investigando.

Otro accidente en Fuenlabrada

Hace ocho días ocurrió otro accidente en Fuenlabrada, en esta ocasión un conductor se precipitó con su vehículo desde un puente hasta las vías de un tren de cercanías en Fuenlabrada, desde una altura aproximada de seis metros.

Cuando llegaron los servicios de emergencia, el conductor había conseguido salir del coche por sus propios medios. Aunque no presentaba heridas y únicamente se encontraba nervioso, fue trasladado al Hospital 12 de Octubre para descartar posibles lesiones internas.