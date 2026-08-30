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Muere una mujer de 56 años en una piscina comunitaria de Camarena, Toledo

La víctima fue encontrada inconsciente en el interior de la piscina y los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Servicios de emergencias de Toledo

Servicios de emergencias de Toledo SESCAM

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Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
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Una mujer de 56 años ha muerto este domingo en una piscina comunitaria de la localidad toledana de Camarena.

Según han informado los Servicios de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se recibió alrededor de las 13:40 horas, después de que la mujer fuera encontrada inconsciente en el interior de una piscina situada en la avenida de la Guardia Civil.

Hasta el lugar se desplazó una UVI móvil, aunque los efectivos sanitarios únicamente pudieron confirmar el fallecimiento de la mujer.

También acudieron agentes de la Guardia Civil, que se hicieron cargo de las diligencias correspondientes. Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el suceso.

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Horas después, una mujer de 73 años y nacionalidad alemana ha fallecido mientras se bañaba en la playa de la Rubina, en Castelló d'Empúries (Girona), según ha informado Protección Civil de la Generalitat. En el momento del suceso, la playa se encontraba vigilada y ondeaba la bandera amarilla.

El teléfono de emergencias recibió el aviso a las 16:14 horas, después de que se alertara de la presencia de una persona inconsciente en el agua. El servicio de socorrismo sacó a la mujer del mar en parada cardiorrespiratoria y comenzó a practicarle maniobras de reanimación.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) movilizó cuatro ambulancias y un helicóptero medicalizado, aunque los equipos sanitarios no pudieron finalmente salvarle la vida. Hasta la playa también se desplazaron dos patrullas de los Mossos d'Esquadra, que se han hecho cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Con esta última víctima, ascienden a 22 las personas que han muerto en las playas catalanas desde el inicio oficial de la campaña de baño, el pasado 15 de junio.

Noticias de hoy, domingo 30 de agosto de 2026

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