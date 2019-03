Dos niños de trece años apalean a un menor discapacitado por un móvil

La Policía Nacional de La Línea de la Concepción (Cádiz) ha identificado a dos menores de 13 años como los presuntos autores de una paliza a otro menor que sufre una discapacidad. Los tres estudian en el mismo centro educativo de la localidad linense y, según los primeros datos, el motivo de la disputa pudo ser la desaparición de un teléfono móvil.



Según ha indicado la Comisaría linense la agresión sucedió en plena calle. La víctima, que necesitó asistencia sanitaria aunque sus lesiones no son graves, recibió patadas, puñetazos e incluso fue rociado con disolvente.



Fuentes policiales han apuntado que "ahora todo queda en manos de la Fiscalía, aunque no son personas imputables, ya que no tienen 14 años", de modo que ni tan siquiera se les puede detener. En este sentido, las citadas fuentes han agregado que "es muy probable que se les tome declaración y poco más".