Muere una mujer atropellada por un camión en la A-7 a su paso por Mijas

Una mujer ha muerto en la madrugada de este lunes 6 de julio tras ser atropellada por un camión en la A-7 a su paso por la Cala de Mijas, en la provincia de Málaga, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El siniestro ha tenido lugar este lunes a las a las 5.20 horas en el kilómetro 1027 de la A-7 en sentido Marbella. En este momento, varios testigos han llamado al 112 para informar del atropello

De inmediato, se ha dado aviso al Centro de Emergencias Sanitarias 061, Guardia Civil de Tráfico y Mantenimiento de Carreteras.

Los sanitarios han confirmado la muerte de una mujer, de la que no han trascendido más datos, en el lugar del accidente.

El incidente ha generado retenciones que en algunos momentos han llegado a los tres kilómetros debido al cierre del carril derecho.

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