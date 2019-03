Las dos heridas en el Madrid Arena continúan estables dentro de la máxima gravedad

Las dos jóvenes ingresadas por la avalancha producida en la fiesta celebrada en el recinto de Madrid Arena de la Casa de Campo no han presentado mejorías en las últimas horas mejoría en su evolución clínica y se encuentran estables dentro de la máxima gravedad, según han informado fuentes hospitalarias.



La más grave continúa siendo la chica de 17 años hospitalizada en el 12 de Octubre. Esta mañana se encontraba estable dentro usu estado crítico y está siendo mantenida con vida gracias a una máquina de respiración artificial. Presenta un cerebro inflamado y el pecho torsinado debido al aplastamiento.



La otra joven herida que se encuentra ingresada en la UVI de la tercera planta del Fundación Jiménez Díaz está estable "dentro de una máxima gravedad". Aún no la han intervenido quirúrquicamente, ya que dependerá de su evolución, ha indicado un portavoz del hospital. La herida, María Teresa A.V., madrileña de 20 años de edad, está grave pero su vida no corre peligro. Presenta un aplastamiento torácico y sufrió una falta de oxígeno en el cerebro (anoxia), por lo que muy posiblemente tendrá importantes secuelas en el futuro. Aún no la han intervenido quirúrquicamente, ha indicado un portavoz del hospital.



Ambas presentan severos problemas derivados del aplastamiento. Las adolescentes estuverion durante varios minutos en parada cardiorrespiratoria, de la que los sanitarios del Samur pudieron sacarla.