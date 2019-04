Dos individuos matan a un niño de ocho años y agreden sexualmente a la pareja de su padre de acogida en la localidad alicantina de Elda

Un niño de ocho años fue hallado anoche muerto con signos de violencia en un domicilio de la localidad alicantina de Elda donde la Policía, alertada por una vecina que escuchó gritos, encontró también atada y amordazada a la pareja del padre de acogida del niño.

Sobre las 21.00 horas llegó el aviso al 112 de una vecina que, tras oír un fuerte grito, se acercó a la vivienda, que tenía la puerta entreabierta y no había sido forzada, y al entrar, se encontró a la mujer maniatada en una silla, con la cabeza cubierta por una bolsa de plástico y con diversas contusiones.

Al llegar los servicios sanitarios, encontraron al menor, que padecía autismo, en el suelo y en parada cardiorrespiratoria, pero sus intentos por reanimarlo no tuvieron éxito y falleció.

La mujer, que según informa Espejo Público es sorda, fue trasladada hasta el Hospital de Elda tras haber sido agredida sexualmente. Afortunadamente, las contusiones no han afectado a la evolución de su embarazo y horas después recibió el alta médica.

Según la Policía, hasta que no se realice la autopsia no se conocerán las circunstancias exactas de la muerte del menor. Este examen forense será determinante para conocer lo ocurrido porque el cuerpo del niño no presentaba signos aparentes de violencia, a lo que se añade que sufría diversas

Se busca a dos individuos que llevaban casco de moto como presuntos autores de la muerte y la agresión, según las declaraciones de la propia mujer que ha afirmado que les estaban esperando en el rellano.

El padre del menor, que lo acogió hace cuatro años cuando estaba con su pareja anterior, no estaba en el domicilio en el momento de los hechos. Cuando regresó del trabajo, tuvo que ser reducido por los agentes porque sufrió un ataque de ansiedad al conocer los hechos y comenzó a golpearse. Por ello, se optó por reducirlo para evitar que se autolesionase.

La Policía ha explicado que la investigación está abierta. De momento han explicado el cadáver no presenta señales de violencia ni de uso de arma blanca. Toda la familia es de nacionalidad española y residentes de Elda.

Se ha decretado un día de luto oficial en Elda

El Ayuntamiento de Elda ha decretado un día de luto oficial por el "asesinato" del niño de 8 años y la agresión a la pareja de su padre de acogida, y ha expresado su confianza en la Policía Nacional para aclarar lo ocurrido.

La junta de portavoces del ayuntamiento eldense se ha reunido este jueves con carácter extraordinario a petición de su alcalde, el socialista Rubén Alfaro, y ha emitido una declaración institucional en el que ha expresado sus condolencias a la familia del menor por "unos hechos que han conmocionado a toda la ciudad".

Ha acordado decretar un día de luto oficial, poner a media asta las banderas de los edificios municipales y suspender toda la actividad institucional. También ha traslado "la confianza en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y, de manera especial, en el Cuerpo Nacional de Policía, que se ha hecho cargo de la investigación, así como en la acción de la Justicia ante estos execrables hechos".

Del mismo modo, la corporación ha puesto a disposición de la mujer agredida, a los padres del niño asesinado y a los familiares "todo el apoyo y el soporte que pueda prestar el ayuntamiento de Elda y, de manera especial, el Centro Mujer de la Generalitat Valenciana que ha ofrecido todo su apoyo y colaboración".

La investigación policial sigue su curso y, según fuentes de la investigación consultadas, sigue sin haber detenidos.