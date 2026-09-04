El colapso de las devoluciones en Ceuta: faltan policías, intérpretes y abogados para tramitar los expedientes

La ley marca un plazo de 72 horas para que los migrantes sean devueltos a su país, pero la llegada masiva de personas a Ceuta ha hecho imposible cumplir ese plazo en todos los casos.

El primer paso es identificar y registrar a cada persona. Un procedimiento que, ante esta avalancha extraordinaria, está llevando tiempo y recursos.

José Luis Pizarro, abogado en Ceuta, explica que la situación "paraliza cualquier posibilidad de devolverlos de forma inmediata". La Policía tiene que filiarlos y tomar sus datos antes de poder continuar con el procedimiento.

Refuerzo policial, pero insuficiente

La plantilla policial se ha reforzado para hacer frente a la situación. Sin embargo, desde los sindicatos aseguran que los efectivos siguen siendo insuficientes.

El portavoz del SUP, Ismael Derdabi, señala que "ahora mismo, hay catorce en turno de mañana y catorce en turno de tarde".

A los agentes se suman otras necesidades para poder tramitar todos los expedientes: hacen falta intérpretes y abogados que puedan intervenir en los procedimientos.

Miles de expedientes podrían tardar meses

La dimensión del problema da una idea del tiempo que podría ser necesario para completar todas las tramitaciones. José Luis Pizarro advierte de que, "si nos ponemos en cuatro mil o cinco mil, nos pondríamos en un plazo de seis meses trabajando a diario".

Y completar las repatriaciones tampoco resulta sencillo. Los migrantes pueden recurrir las decisiones y, además, una vez que se acuerda su devolución, hay que localizarlos y trasladarlos hasta la frontera.

El abogado de Ceuta lo resume así: "Siempre y cuando los encuentres, los localices, los lleves a frontera y sea admitido por Marruecos".

Las solicitudes de asilo también ralentizan el proceso

A esta situación se suma que una parte importante de los migrantes marroquíes está solicitando asilo, lo que permite que el procedimiento se prolongue mientras se resuelve su petición.

La abogada de extranjería Génova de Paz explica que una cosa es solicitar protección y otra que finalmente sea concedida: "Cuestión diferente es que se les deniegue porque evidentemente no cumplen los requisitos".

Hasta que se resuelven estas solicitudes pueden transcurrir hasta tres meses, lo que añade todavía más tiempo a un procedimiento de devoluciones ya desbordado.