Dos detenidos por tráfico ilegal de personas en Guipúzcoa

Durante la madrugada de este sábado, 11 de abril, la Ertzaintza ha detenido en Tolosa (Guipúzcoa) a dos jóvenes de 27 y 28 años, acusados de un delito de tráfico ilegal e inmigración clandestina de personas. Uno de los acusados conducía un monovolumen en el que iban cinco personas más, una de ellas, en el maletero del vehículo. Este fue posteriormente detenido.

Tráfico clandestino de personas

Los hechos ocurrieron sobre las 03.30 horas de la madrugada, según informó el Departamento de Seguridad. Se necesitaron varias patrullas por un recurso no uniformado de la Ertzaintza que estaba observando a un vehículo circular de forma extraña.

Los agentes detuvieron el monovolumen en el barrio Ollarain de Tolosa y comprobaron que en el interior viajaban cinco personas más. Tras revisar el vehículo, lo trasladaron a dependencias de la Ertzaintza de Oria para realizar las diligencias correspondientes y su correcta identificación.

Según se pudo asegurar, los cinco integrantes viajaban hacia la localidad guipuzcoana de Irun y la ciudad francesa de París de manera irregular. El viaje se efectuaba después de que los viajeros hubieran pagado una cantidad de dinero. La Ertzaintza contactó con la sección de Extranjería de Policía Nacional para la correspondiente identificación de todas las personas.

El conductor de 28 años y el hombre que viajaba en el maletero, de 27 años, fueron detenidos tras la sucesión de los hechos. Los arrestados han quedado bajo la custodia policial hasta su puesta a disposición judicial, una vez que se finalice con las diligencias correspondientes.

Red de tráfico de migrantes y narcolanchas en Almería

La Policía Nacional detuvo el pasado martes, 25 de marzo, una decena de personas en un amplio operativo policial desplegado en Almería y Granada. La operación tenía el objetivo de desmantelar una organización criminal presuntamente dedicada al tráfico de inmigrantes, delitos contra la salud pública y apoyo logístico a narcolanchas, según informaron fuentes judiciales.

El operativo empezó a las 06.45 horas con la entrada y registro simultáneo en 14 inmuebles , gracias a unas investigaciones tecnológicas y seguimientos que se remontan a 2025. Según las mismas fuentes, la red presentaba una organización claramente jerárquica. En la cúspide se encontraba un núcleo dirigente que coordinaba un círculo de confianza formado por familiares directos, encargados de las operaciones en tierra.

También, disponían de enlaces logísticos responsables de reclutar pilotos y gestionar los pagos con organizaciones argelinas, así como de personal especializado dedicado exclusivamente al mantenimiento y la ocultación de las embarcaciones de alta velocidad.

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