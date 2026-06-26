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Agresión homófoba

Doce detenidos por dos agresiones homófobas en Palencia

La Policía Nacional investiga dos ataques cometidos en septiembre de 2025 contra personas que habrían sido seleccionadas por su orientación sexual. Siete de los arrestados eran menores de edad cuando ocurrieron los hechos.

Foto de archivo de la Policía Nacional

Foto de archivo de la Policía Nacional Europa Press

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Jaime Álvarez
Publicado:

Doce personas, siete de las cuales eran menores de edad en el momento de los hechos, han sido detenidas por la Policía Nacional por su presunta implicación en dos agresiones homófobas ocurridas en Palencia en septiembre de 2025. Las víctimas habrían sido captadas a través de una aplicación de contactos por su orientación sexual y citadas en un parque de la ciudad, donde fueron golpeadas, vejadas y humilladas.

Las agresiones habrían tenido lugar los días 13 y 20 de septiembre del año pasado y los presuntos culpables están siendo investigados por los delitos de lesiones graves, trato degradante con motivación de odio, robo con violencia, daños, daños en vehículo y grupo criminal.

Captación

De acuerdo con fuentes policiales, las dos agresiones siguieron un patrón similar. Las víctimas habrían sido contactadas a través de una aplicación de contactos y citadas en un parque de Palencia. Al llegar al lugar acordado, se encontraban con un hombre que actuaba como cebo y que, presuntamente, las conducía hasta una zona más apartada, donde esperaba el resto del grupo.

Una vez allí, las víctimas habrían sido agredidas y sometidas a humillaciones y vejaciones durante un periodo prolongado de tiempo. En uno de los casos, los presuntos autores también trataron de sustraer el vehículo de la víctima, robarle efectos personales y causaron daños materiales. La Policía sostiene que no se trató de encuentros fortuitos, sino de un sistema de captación dirigido contra personas seleccionadas por su orientación sexual.

Durante la presentación de la investigación, el subdelegado del Gobierno en Palencia, Eduardo Santiago, subrayó que los hechos no pueden entenderse como una pelea ni como un altercado aislado. Según explicó, las víctimas habrían sido previamente captadas por su orientación sexual y las agresiones se habrían producido de forma conjunta, con violencia física y humillaciones prolongadas.

Denunciar y perseguir

También han alertado sobre la influencia de determinados contenidos violentos difundidos en redes sociales. Aunque los investigados no formarían parte de un grupo con una ideología definida, estos han asegurado que actuaban imitando comportamientos que consumían en internet. Esta circunstancia no reduce la gravedad de los hechos, sino que evidencia el riesgo de normalizar la violencia y la deshumanización hacia las personas pertenecientes al colectivo LGTBIQ+.

Por su parte, la comisaria jefa provincial de la Policía Nacional, Montserrat Marín, animó a las víctimas de agresiones motivadas por el odio a denunciar y a confiar en las instituciones. Este caso obliga a poner el foco en la necesidad de identificar y combatir estas formas de violencia y a recordar, como señaló el subdelegado del Gobierno, Eduardo Santiago, que los delitos de odio tienen respuesta: se investigan, se persiguen, se esclarecen y se ponen a disposición de la Justicia.

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