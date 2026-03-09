Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
AGRESIÓN HOMÓFOBA

"Esto te pasa por ser un maricón de mierda", el testimonio del joven que fue víctima de una agresión homófoba en Basauri

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Bizkaia acoge desde este lunes el juicio contra las once personas acusadas de una agresión homófoba al joven Ekain Perrino, de 23 años.

Manuel Pinardo
Publicado:

Ekain Perrino, el joven que fue víctima de una agresión homófoba en el verano de 2021 en Basauri (Bizkaia) ha contado que estaba con sus amigos en un parque, cuando un joven se le acercó y le pidió que se fuera del lugar, "das asco y nos vas a contagiar". Ekain le respondió que no iba a irse y que se marchase él si le molestaba su presencia.

Tras dichas palabras, el joven recibió un golpe en la espalda seguido de varios puñetazos y patadas de hasta once personas que gritaban: "Esto te pasa por ser un maricón de mierda", Ekain, cayó inconsciente.

La víctima sufre lesiones psíquicas

Este lunes ha arrancado el juicio contra las once personas acusadas de cometer una agresión homófoba la madrugada del 6 de junio de 2021 en Basauri (Bizkaia). La víctima tuvo que aguantar patadas y puñetazos hasta quedar inconsciente. Aparte de las lesiones físicas, Ekain ha contado que sufre lesiones psíquicas y recibe tratamiento psiquiátrico.

La Fiscalía pide para diez de los acusados de entre 18 y 27 años, una condena de tres años de prisión y 18 meses para el otro.

Los acusados declararán el 11 de marzo

Los atacantes, según fuentes de organizaciones sociales, no conocían a la víctima. Este miércoles, los acusados declararán por un delito de agresión homófoba. Cinco años después, serán juzgados por unos hechos que provocaron numerosos apoyos al joven agredido en Basauri.

Un centenar de personas se reunieron días después de conocer la agresión por las calles de Basauri en una marcha organizada por los amigos de Ekain Perrino y colectivos LGTBI bajo el lema "Homofobiarik ez. Ni una agresión sin respuesta".

El caso llega a las entidades políticas

La agresión suscitó las reacciones entre los partidos e instituciones vascas. Excepto Vox, los demás grupos del Parlamento Vasco declararon su solidaridad con Ekain rechazando la agresión enérgicamente. El joven también recibió apoyo del Ayuntamiento de Basauri y de la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero.

Desde el propio Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, consejero de seguridad e aquel momento, confesó estar desolado por el caso: "Siento incomprensión y desazón que una cuadrilla de más de diez jóvenes con el esfuerzo que se hace en las escuelas y en la sociedad, tenga esta actitud del pleistoceno".

