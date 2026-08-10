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A prisión la nuera del anciano hallado muerto con signos de estrangulamiento en Madrid

La mujer está investigada por un delito de homicidio tras la muerte de su suegro, de 84 años, en una vivienda de Ciudad Lineal

Metro de Ciudad Lineal

Metro de Ciudad Lineal Agencias

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Jaime Álvarez
Publicado:

Un juzgado de Madrid ha decretado el ingreso en prisión provisional de la mujer detenida el pasado viernes como presunta responsable de la muerte de su suegro, un hombre de 84 años que fue encontrado con signos de estrangulamiento en su vivienda del distrito madrileño de Ciudad Lineal.

Según han informado fuentes próximas a la investigación, la detenida ya ha pasado a disposición judicial y el juzgado ha acordado para ella prisión provisional como investigada por un delito de homicidio.

Los hechos ocurrieron en torno a las tres de la tarde del pasado viernes y hasta el domicilio se desplazaron efectivos sanitarios y agentes de la Policía Nacional, que encontraron al hombre en parada cardiorrespiratoria.

El anciano presentaba síntomas compatibles con un estrangulamiento, aunque fuentes policiales han precisado que también tenía un golpe en la cabeza. Los servicios sanitarios del 112 solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Vivía con su hijo, su nuera y las hijas de esta

El fallecido residía en la vivienda junto a su hijo, su nuera y las hijas de esta, según explicaron vecinos del inmueble. Tras el hallazgo del cuerpo, la Policía Nacional detuvo a la nuera del anciano como presunta responsable de los hechos.

En un primer momento, fuentes cercanas a la investigación señalaron que la mujer presentaba lesiones en los antebrazos, por lo que se investigaba si pudo haber actuado en defensa propia. La causa continúa ahora bajo investigación judicial para esclarecer las circunstancias exactas de la muerte.

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