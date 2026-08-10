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Los vecinos de Catí evacuados por el incendio de Tírig pueden regresar a sus casas

​El incendio de Tírig, en Castellón, ha calcinado 810 hectáreas y había obligado a la rápida evacuacióm de cerca de 900 personas mientras las labores de extinción evolucionan de forma favorable.

Incendio forestal de Tírig (Castellón)

Los vecinos de Catí evacuados por el incendio de Tírig pueden regresar a sus casas | EFE

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Sonia García
Publicado:

La incertidumbre, los nervios y el cansancio han marcado la primera noche fuera de sus hogares para los vecinos de Catí desalojados preventivamente por el incendio forestal de Tírig que se originó el viernes. Unas 900 personas se han visto afectadas por la orden de evacuación. La inmensa mayoría ha optado por alojarse en viviendas de familiares o segundas residencias. Sin embargo, 47 personas fueron realojadas en el albergue habilitado por Cruz Roja en el polideportivo de Xert. Afortundamente, este lunes al medio día han recibido la buena noticia de que "al fin todos los vecinos pueden volver a sus casas. Estamos muy contentos", ha anunciado la alcaldesa María del Carmen Gámiz.

El domingo la previsión de las labores de extinción era favorable, pero un viento errático durante la tarde alteró la situación de forma inesperada. Los vecinos de Catí tuvieron que salir apresurados de sus hogares al recibir el mensaje de alerta a la población, ES-Alert, para ponerse a salvo. "Pasamos miedo. El humo se notaba dentro de cada", relata uno de los vecinos tras pasar la noche en el albergue provisional. El operativo de desalojo sorprendió a la población en plena rutina diaria, como la de un granjero reubicado en el citado pabellón que da gracias a Dios porque sus animales están bien.

A las 14 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha resuelto que los vecinos de Catí ya podían volver a sus casas. Eso sí, advierten de evitar la carretera CV-128 entre Catí y Tírig, que continúa cortada para facilitar las labores de los servicios de urgencias.

[[h2:​Evolución favorable del perímetro y despliegue masivo]]

​En el balance institucional tras la reunión del CECOPI, el conseller de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama, ha puesto en valor la solidaridad del pueblo y ha detallado el dispositivo desplegado: "Quiero agradecer a la ciudadanía la lección de civismo que dieron ayer a la hora de la evacuación de Catí, a quienes se les está dando el avituallamiento y la atención necesaria para que estén en las mejores condiciones posibles."

​Las condiciones meteorológicas de la madrugada permitieron contener los frentes más agresivos. Las estimaciones provisionales sitúan la superficie calcinada en 810 hectáreas con un perímetro de 21 kilómetros. El operativo mantiene sobre el terreno a más de 300 efectivos terrestres y 21 medios aéreos coordinados entre la Generalitat, los Consorcios de Bomberos y la UME.

​Por su parte, Antonio Rodrigo, subinspector jefe del Consorcio de Bomberos y director técnico de la extinción, ha precisado la estrategia de las próximas horas:"Actualmente el incendio está muy bien, durante la noche se ha trabajado en buenas condiciones y hemos conseguido dejar sin llama todo lo que es el perímetro y la superficie. Los trabajos se centran en el flanco norte, en Catí, donde se han realizado contrafuegos y por eso ha aumentado un poco la superficie quemada. Vamos a meter todos los medios aéreos a lo largo de la mañana para intentar pasar a la fase de estabilización, aunque todavía no podemos dar garantías."

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