Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en una sauna gay del centro de Barcelona

Los Mossos d’Esquadra investigan el fallecimiento de un hombre de 55 años localizado desnudo y sin vida en el interior de una sauna gay en pleno centro de Barcelona. Todo apunta a que la muerte fue accidental y relacionada con el consumo de sustancias estupefacientes, según han contado varios clientes.

El suceso se produjo el pasado 4 de enero, alrededor del mediodía, cuando los responsables del establecimiento, abierto las 24 horas, encontraron a un cliente inconsciente en una de las estancias del local, en la calle Casanova, cerca de la plaza Universitat. Tras dar aviso a los servicios de emergencia, agentes de la Unidad de Investigación de los Mossos de la comisaría del Eixample se desplazaron hasta el lugar y confirmaron el fallecimiento.

Según fuentes policiales, el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia ni indicios de criminalidad. Fue entonces cuando, en la inspección del local, los agentes tomaron declaración tanto a los clientes presentes como al personal, y varios testigos explicaron que el hombre se había sentido indispuesto poco antes de morir, presuntamente tras haber consumido drogas.

Es por ello que, a la espera de los resultados definitivos de la autopsia, los investigadores consideran que la causa más probable del fallecimiento es una sobredosis. El forense de guardia autorizó el levantamiento del cadáver y permitió la reapertura del establecimiento, que retomó su actividad habitual esa misma tarde.

Muerte accidental

La investigación policial no prevé nuevos avances relevantes, ya que no se han detectado elementos que apunten a un delito. Y todo apunta a que el caso se cerrará, como una muerte accidental vinculada al consumo de sustancias, también conocido como éxtasis líquido, una droga presente en determinados entornos nocturnos.

Antecedentes preocupantes

No es la primera vez que este local se ve envuelto en incidentes similares. En marzo de 2023, cinco hombres tuvieron que ser atendidos por el Sistema d’Emergències Mèdiques tras sufrir una intoxicación por drogas en el interior de la misma sauna, y dos de ellos tuvieron que ser ingresados en estado crítico en centros hospitalarios.

Inspección en el local

A raíz de aquel episodio, la Guardia Urbana y los Bombers de Barcelona ordenaron una inspección del local, donde detectaron diversas deficiencias de seguridad. Como medida preventiva, la sauna fue clausurada temporalmente hasta que se corrigieron las irregularidades. La investigación paralela sobre aquella intoxicación no logró identificar al presunto proveedor de la sustancia, cerrándose el caso sin imputaciones.

