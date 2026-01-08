Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Muerte

Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en una sauna gay del centro de Barcelona

Todo apunta a que la muerte fue accidental y relacionada con el consumo de sustancias estupefacientes, según han contado varios clientes.

Imagen de archivo de un coche de los Mossos

Imagen de archivo de un coche de los MossosEUROPAPRESS

Publicidad

Claudia Dueñas
Publicado:

Los Mossos d’Esquadra investigan el fallecimiento de un hombre de 55 años localizado desnudo y sin vida en el interior de una sauna gay en pleno centro de Barcelona. Todo apunta a que la muerte fue accidental y relacionada con el consumo de sustancias estupefacientes, según han contado varios clientes.

El suceso se produjo el pasado 4 de enero, alrededor del mediodía, cuando los responsables del establecimiento, abierto las 24 horas, encontraron a un cliente inconsciente en una de las estancias del local, en la calle Casanova, cerca de la plaza Universitat. Tras dar aviso a los servicios de emergencia, agentes de la Unidad de Investigación de los Mossos de la comisaría del Eixample se desplazaron hasta el lugar y confirmaron el fallecimiento.

Según fuentes policiales, el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia ni indicios de criminalidad. Fue entonces cuando, en la inspección del local, los agentes tomaron declaración tanto a los clientes presentes como al personal, y varios testigos explicaron que el hombre se había sentido indispuesto poco antes de morir, presuntamente tras haber consumido drogas.

Es por ello que, a la espera de los resultados definitivos de la autopsia, los investigadores consideran que la causa más probable del fallecimiento es una sobredosis. El forense de guardia autorizó el levantamiento del cadáver y permitió la reapertura del establecimiento, que retomó su actividad habitual esa misma tarde.

Muerte accidental

La investigación policial no prevé nuevos avances relevantes, ya que no se han detectado elementos que apunten a un delito. Y todo apunta a que el caso se cerrará, como una muerte accidental vinculada al consumo de sustancias, también conocido como éxtasis líquido, una droga presente en determinados entornos nocturnos.

Antecedentes preocupantes

No es la primera vez que este local se ve envuelto en incidentes similares. En marzo de 2023, cinco hombres tuvieron que ser atendidos por el Sistema d’Emergències Mèdiques tras sufrir una intoxicación por drogas en el interior de la misma sauna, y dos de ellos tuvieron que ser ingresados en estado crítico en centros hospitalarios.

Inspección en el local

A raíz de aquel episodio, la Guardia Urbana y los Bombers de Barcelona ordenaron una inspección del local, donde detectaron diversas deficiencias de seguridad. Como medida preventiva, la sauna fue clausurada temporalmente hasta que se corrigieron las irregularidades. La investigación paralela sobre aquella intoxicación no logró identificar al presunto proveedor de la sustancia, cerrándose el caso sin imputaciones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Noticias de hoy, miércoles 7 de enero de 2026

Noticias de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025

Publicidad

Sociedad

acosador capó

Un joven se sube al capó de un coche en mitad de la autopista e intimida a las ocupantes del vehículo

El martillo con el que mató a su padre

Mata a su padre a martillazos en Lanzarote al que acusaba de agresiones sexuales

Imagen de archivo de un coche de los Mossos

Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en una sauna gay del centro de Barcelona

Muere a los 24 años el actor de 'La Mesías' y músico gallego Siro Ouro
Actor

Muere a los 24 años el actor de 'La Mesías' y músico gallego Siro Ouro

Imagen de Guardia Civil
AGRESIÓN

Detenidos cuatro integrantes de una familia por agredir y retener a una joven en Garrapinillos, Zaragoza

El logo de Grok aparece en la pantalla de un smartphone, y al fondo, el logo de la red social 'X'
Inteligencia Artificial

El Gobierno pide que se investigue la IA de X tras peticiones a Grok como "quítale la ropa" o "ponle bikini"

El Ministerio de Juventud e Infancia ha pedido a la Fiscalía General del Estado que investigue a la inteligencia artificial de X (antes Twitter) por presuntos delitos relacionados con la difusión de material de violencia sexual contra menores de edad.

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional
Málaga

A prisión un joven por una presunta agresión sexual a una chica de 19 años tras Nochevieja en Málaga

El juez ha enviado a prisión al joven por los hechos ocurridos la madrugada del 1 de enero en el centro de la capital malagueña.

Un robo de cable interrumpe trenes de alta velocidad y provoca retrasos entre Andalucía y Madrid

Un robo de cable interrumpe trenes de alta velocidad y provoca retrasos entre Andalucía y Madrid

SAMUR

Muere una mujer de 100 años tras atragantarse en un restaurante del barrio de Batán (Madrid)

Noticias de hoy

Noticias de hoy, jueves 8 de enero de 2026

Publicidad