Detenido en Maspalomas un delincuente sexual acusado de ocho delitos contra menores

La Policía Nacional ha detenido en Maspalomas, al sur de Gran Canaria a un hombre de origen británico que estaba siendo buscado por las autoridades de su país, por ocho delitos de índole sexual contra menores. El detenido había sido arrestado hace un tiempo en Reino Unido por estos hechos, pero posteriormente fue puesto en libertad bajo fianza y abandonó el país.

Al fugarse, incumplió la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando así fue requerido, por lo que inmediatamente se dictó una Orden Internacional de Detención y Entrega al encontrarse en paradero desconocido. En ese momento comenzó una investigación policial coordinada entre Reino Unido y España para dar con el delincuente sexual, y los investigadores descubrieron que podría estar viviendo en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, un lugar de residencia para muchos ciudadanos británicos.

Los agentes de la UDEV, el Grupo de Delitos contra las Personas, de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta, de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Maspalomas, tras verificar que continuaba vigente la requisitoria internacional, pusieron en marcha un amplio pero discreto dispositivo policial para proceder a la localización del ahora detenido. Los agentes lograron localizarlo cerca de una vivienda de alquiler vacacional en Maspalomas, donde fue inmediatamente detenido y trasladado a las dependencias de la Brigada Local de Policía Judicial del sur de la isla. Tras ser puesto a disposición de la autoridad judicial competente, se decretó su ingreso en prisión provisional y se comenzaron los trámites del procedimiento de extradición solicitado por las autoridades del Reino Unido. El detenido está acusado de ocho delitos de índole sexual cometidos contra menores en su país.

Éxito de la cooperación internacional

La Policía Nacional destaca la importancia de la cooperación policial y judicial internacional: “Siendo una herramienta esencial para la localización y detención de personas reclamadas por otros países, evitando que España pueda ser utilizada como refugio por quienes tratan de eludir la acción de la Justicia”. Además, destacan que para la localización de estos fugitivos, “la colaboración ciudadana puede resultar fundamental, ya que son susceptibles de ser vistos a lo largo del país”. Y recuerdan a la ciudadanía que se puedes conocer la lista de los más buscados, a través de la página policía.es, en el apartado “colabora”, “buscados".