VÍDEO: El salto en parapente, el nuevo y peligroso método de los migrantes para entrar en Ceuta

Ante el refuerzo de los controles en la frontera terrestre y la instalación de boyas en el mar, los migrantes buscan una nueva y peligrosa vía para intentar entrar en España: el aire. La Guardia Civil alerta de que cada vez se están detectando más intentos en parapente, en muchos casos sin tener la formación necesaria para volar.

El riesgo es enorme. El pasado viernes murió una persona cuando intentaba llegar a Ceuta por este medio, y no es el primer caso. En julio, dos ciudadanos sudaneses también perdieron la vida en territorio marroquí cuando trataban de alcanzar la ciudad autónoma en parapente. Uno de los últimos intentos se produjo desde una zona escarpada de Belyounech, en Marruecos, muy cerca de la frontera con Ceuta. Desde allí, el objetivo era volar hasta el espigón de Benzú, ya dentro de la ciudad autónoma.

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