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Agresión homófoba

Dos menores de 14 años denuncian una presunta agresión homófoba durante las fiestas de Benialí, en Alicante

Cinco adolescentes de entre 16 y 17 años estarían implicados en los hechos. El pasado domingo, vecinos y representantes municipales se concentraron para mostrar su rechazo.

Imagen de la protesta contra la supuesta agresión homófoba en Benialí

Imagen de la protesta contra la supuesta agresión homófoba en Benialí Europa Press

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Marina Sánchez
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"Bolleras" y "Viva Franco". Son algunos de los insultos que, según la denuncia, habrían recibido dos menores de 14 años durante una presunta agresión de carácter homófobo ocurrida este fin de semana en Benialí, una localidad de la Vall de Gallinera, en Alicante. Los hechos tuvieron lugar durante las fiestas del municipio, en un parque situado junto al Ayuntamiento.

Según la información disponible, cinco menores de entre 16 y 17 años estarían implicados en la agresión. Las circunstancias concretas de lo ocurrido están siendo investigadas por la Guardia Civil. Las dos menores tuvieron que recibir atención médica por las heridas sufridas durante el incidente.

Afortunadamente, ambas se encuentran fuera de peligro, según la información disponible. Sus familias ya han presentado una denuncia ante la Guardia Civil para que se esclarezcan los hechos y se determine qué ocurrió durante la agresión. La investigación deberá determinar ahora la participación de los menores señalados y las posibles responsabilidades.

Como muestra de rechazo a lo ocurrido, el pasado domingo vecinos de la Vall de Gallinera y representantes del Ayuntamiento participaron en una concentración frente al consistorio. Durante el acto se expresó una condena firme a la violencia y a cualquier manifestación de odio o discriminación contra el colectivo LGTBI.

La concentración sirvió también para trasladar un mensaje de apoyo a las dos menores y a sus familias y para reclamar unas fiestas y unos espacios públicos libres de violencia y discriminación. El caso ha generado preocupación entre los vecinos de la localidad, especialmente por la edad de las menores y por el contexto en el que se habría producido la agresión.

Por el momento, la investigación permanece abierta. Será la Guardia Civil la encargada de esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y determinar las responsabilidades que correspondan. Mientras tanto, las dos menores se recuperan de las heridas sufridas y sus familias esperan que la investigación permita aclarar lo sucedido.

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